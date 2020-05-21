Yargıda ''normalleşme''nin başlayacağı tarih belli oldu

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre tutuklu ve ivedi işler dışındaki duruşmalar ile durdurulan sürelerin yeniden işlemesi ise 15 Haziran'dan sonra başlayacak.

AYM'ye en çok talep ‘adil yargılama' içinHer yıl, 20 Temmuz ile 1 Eylül arasında yaklaşık 40 gün olarak yapılan adli tatilin de corona virüsü arası nedeniyle işlerin birikmesi ve gecikmesine engel olmak amacıyla kısa tutulabileceği ya da kaldırılabileceği konuşuluyor.

Ancak bu konuda yasal düzenleme gerekiyor. Bunun için de bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacağı belirtiliyor.

