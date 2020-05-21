  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 21 Mayıs 2020 07:16

Yargıda ''normalleşme''nin başlayacağı tarih belli oldu

Corona virüsü salgını nedeniyle, yargıda 15 Haziran’da başlatılması planlanan normalleşme sürecinin 1 Haziran’a çekilmesi bekleniyor. Bu kapsamda Yargıtay, Danıştay, Bölge Adliye ve Bölge İdare mahkemelerinde müzakerelerin 1 Haziran itibarıyla başlayacağı öğrenildi.

Yargıda ''normalleşme''nin başlayacağı tarih belli oldu
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Sözcü gazetesinden Asuman Aranca'nın haberine göre tutuklu ve ivedi işler dışındaki duruşmalar ile durdurulan sürelerin yeniden işlemesi ise 15 Haziran'dan sonra başlayacak.

AYM'ye en çok talep ‘adil yargılama' içinHer yıl, 20 Temmuz ile 1 Eylül arasında yaklaşık 40 gün olarak yapılan adli tatilin de corona virüsü arası nedeniyle işlerin birikmesi ve gecikmesine engel olmak amacıyla kısa tutulabileceği ya da kaldırılabileceği konuşuluyor.

Ancak bu konuda yasal düzenleme gerekiyor. Bunun için de bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayınlanacağı belirtiliyor.
 

Sözcü

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
yargıtay , Yargıtay , normalleşme , Danıştay , Bölge Adliye
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM