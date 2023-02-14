Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin Başkanı belli oldu

Yargıtay 1. Ceza Dairesi başkanlığı için yapılan seçimde, Yargıtay üyesi Hüseyin Canan, üyelerin oylarının salt çoğunluğunu alarak, dairenin yeni başkanı oldu.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanı Osman Atalay'ın görev süresinin dolmasının ardından Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda seçim yapıldı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi Başkanlığı için yapılan seçimde Hüseyin Canan, dairenin yeni başkanı oldu. Seçimlerin 25'inci turunda Canan, 193 oy alarak Yargıtay üye sayısının salt çoğunluğunu sağladı ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin başkanı oldu. HÜSEYİN CANAN KİMDİR ? Hüseyin Canan, 1962'de Yozgat'ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1983'te mezun olan Canan, Çorum hakim adayı olarak mesleğe başladı. Suruç, Aybastı, Ilgaz, Seferihisar Cumhuriyet Savcılığı, Samsun/Çarşamba, Diyarbakır, Kocaeli, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulunan Canan, 2013'te de Yargıtay üyeliğine seçilmişti.