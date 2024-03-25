  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yargıtay'da seçim günü! İkinci turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay'da seçim günü! İkinci turda da sonuç çıkmadı

Yargıtay'da seçim günü! İkinci turda da sonuç çıkmadı
Güncelleme:

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimi başladı. 5 adaylı seçimlerin ikinci turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresi dün itibarıyla dolmuştu. Bu çerçevede, Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay'da sandık kuruldu ve sabah 08.00 itibarıyla Yargıtay üyeleri sandık başına gitti. Seçimin ikinci turunda Yargıtay Başkanı Akarca 82, Hukuk Genel Kurulu Başkanı Adem Albayrak 46, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 74, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 94, 12. Hukuk Dairesi Başkanı Ayhan Tuncal ise 36 oy aldı. Adayların hiçbirinin 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle seçimlere ikinci tur oylamasıyla devam edilecek.

İlk üç oylamada sonuç alınamazsa seçim, üçüncü oylamada en çok oy alan iki aday arasında yapılacak. Dördüncü oylamaya katılacak adayların aldığı oya eşit sayıda oy alanlar da seçime katılabilecek. Dördüncü ve beşinci tur oylamalarda da salt çoğunluk sağlanamazsa seçim, yeniden adaylık başvurusunda bulunanlarla tekrarlanacak.

Seçimlerde üye tamsayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

İHA

Etiketler yargıtay seçim başkan Mehmet Akarca
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Marmara Denizi'nin ortasından geçen beyaz çizginin sırrı! Kilometrelerce uzunluğunda... Marmara Denizi'nin ortasından geçen beyaz çizginin sırrı! Kilometrelerce uzunluğunda... Rezalet! Su kanalında yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu Rezalet! Su kanalında yüzlerce at ve eşek kemiği bulundu Emekli promosyonu başvuruları başladı Emekli promosyonu başvuruları başladı TÜİK 2023 yılı işsizlik oranını açıkladı TÜİK 2023 yılı işsizlik oranını açıkladı Dolar, Euro ve altın seçim haftasına böyle başladı Dolar, Euro ve altın seçim haftasına böyle başladı AK Parti'den emeklilere ''seçimden sonra'' seçim müjdesi AK Parti'den emeklilere ''seçimden sonra'' seçim müjdesi 137 kişinin katili cinsel organına elektrik verilerek sorgulandı 137 kişinin katili cinsel organına elektrik verilerek sorgulandı Son anket açıklandı: A'dan Z'ye tüm partiler için tokat gibi sonuç Son anket açıklandı: A'dan Z'ye tüm partiler için tokat gibi sonuç Kış gibi bir bahar haftasına hazır mısınız ? Kış gibi bir bahar haftasına hazır mısınız ? Türkiye'nin en uzun nehrinde artık hayvanlar otluyor Türkiye'nin en uzun nehrinde artık hayvanlar otluyor