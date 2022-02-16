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  3. Yargıtay'dan bir ''emsal karar'' daha... Kolonya da silah sayıldı!

Yargıtay'dan bir ''emsal karar'' daha... Kolonya da silah sayıldı!

Yargıtay'dan bir ''emsal karar'' daha... Kolonya da silah sayıldı!

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, tartıştığı kişiyi kolonya dökerek çakmak ile yakma teşebbüsünde bulunan sanığa verilen mahkumiyet kararını cezanın azlığı sebebiyle bozdu. Yüksek Mahkeme; kasten yaralama davasında kolonyanın Türk Ceza Kanunu kapsamında silah sayıldığına hükmetti.

Tartıştığı kişinin üzerine kolonya dökerek yakan kişi, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. ‘Kasten yaralama' suçundan Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan sanık mahkum edildi.

SAVCI KARARA İTİRAZ ETTİ

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı cezanın az olduğu gerekçesiyle kararı temyiz edince devreye Yargıtay 3. Ceza Dairesi girdi.

Emsal nitelikte bir karara imza atan Daire; sanığın kolonya dökerek, çakmak ile yaraladığına ilişkin ikrarı ile sanığın eylemini silahtan sayılan eşya ile gerçekleştirdiği sabit olduğuna dikkat çekti.

YARGITAY İTİRAZI HAKLI BULDU

Kararda şöyle denildi: “Oluş, dosya kapsamı, katılan ve tanığın aşamalardaki beyanı ile uyumlu doktor raporu ve kabule göre; sanığın katılanının üzerine kolonya dökerek, çakmak ile yaraladığına ilişkin ikrarı ile sanığın eylemini silahtan sayılan eşya ile gerçekleştirdiği sabittir.

Buna rağmen, sanık hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 86/3-e maddesinin uygulanmaması suretiyle eksik ceza tayini bozmayı gerektirmiştir. Savcının temyiz sebepleri bu itibarla yerinde görülmüş ve mahkeme kararı oy birliği ile bozulmuştur.”

İHA

Etiketler yargıtay yüksek mahkeme emsal emsal karar kolonya
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