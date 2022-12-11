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Yargıtay'dan emsal ''boşanma'' kararı: Kadın kusurlu sayıldı

Yargıtay'dan emsal ''boşanma'' kararı: Kadın kusurlu sayıldı
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Yargıtay, Aile Mahkemesi'nin şiddetli geçimsizlik nedeniyle verdiği boşanma kararında yer alan nafaka ve tazminat hükmü için kararını verdi.

Aile Mahkemesi, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak isteyen çiftle ilgili, kadın lehine nafaka ve tazminat ödenmesine hükmetti. Kararı reddeden koca, olayı temyize götürünce Yargıtay, emsal nitelikte bir karara imza atarak kadını kusurlu saydı.

Son zamanlarda artış gösteren 'maddi çıkar amacıyla' yapılan evliliklerle alakalı Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden emsal nitelikte bir karar çıktı.

Aile Mahkemesi'ne müracaat eden bir kadın, şiddetli geçimsizlik sebebiyle kocasından boşanmak istediğini bildirdi. Yapılan yargılamada kocanın kusurlu olduğu gerekçesiyle kadın lehine nafaka ve tazminata hükmedildi.

Davalı koca kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Davacı kadının borçlarını ödemek için evlendiğine dikkat çekilen kararda, "Aile kurma maksadı olmayıp sadece borçlarını ödetmek amacıyla evlenen kadın, boşanmada kusurludur" denildi.

Etiketler Yargıtay boşanma karar
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