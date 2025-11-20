  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yargıtay'dan emsal karar: Evli olup sosyal medyada başkasına ''like'' atan yanar!

Yargıtay'dan emsal karar: Evli olup sosyal medyada başkasına ''like'' atan yanar

Yargıtay'dan emsal karar: Evli olup sosyal medyada başkasına ''like'' atan yanar
Güncelleme:

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evli bir erkeğin sosyal medyada başka kadınlara ait fotoğrafları beğenmesini "güven sarsıcı davranış" olarak nitelendirerek boşanma davaları için ağır kusur saydı.

Habertürk’ten Yasemin Güneri’nin aktardığı bilgilere göre olay, Kayseri’de yaşayan H.B. (kadın) ile S.B. (erkek) çiftinin karşılıklı boşanma davası açmasıyla yargıya taşındı.

Davacı kadın H.B., mahkemeye sunduğu dilekçede eşinin kendisine harçlık vermediğini, sürekli aşağıladığını ve sadakatsiz davrandığını öne sürdü. H.B., eşinin sosyal medya platformlarında başka kadınların fotoğraflarına beğeni gönderdiğini belirterek, bu durumun evlilik birliğini temelden sarstığını savundu. Kadın, kusurlu eşinden 5 TL yoksulluk nafakası ve toplam 500 bin TL tazminat talep etti.

Buna karşılık davalı koca S.B. ise eşinin aşırı kıskanç olduğunu, babasına hakaret ettiğini ve sosyal medya paylaşımlarına hakaret içerikli yorumlar yaptığını iddia ederek boşanma istedi.

Davayı görüşen Kayseri 5. Aile Mahkemesi, tarafları dinledikten sonra evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına hükmetti. Mahkeme, kadını "az kusurlu", sosyal medyada başka kadınların fotoğraflarını beğenen kocayı ise "ağır kusurlu" buldu.

Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, kadın lehine aylık 750 TL yoksulluk nafakası ile toplam 80 bin TL 40 bin maddi, 40 bin manevi tazminata hükmetti.

Karara itiraz edilmesi üzerine dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşındı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kusur tespitini yerinde buldu. Kararda, "Başka kadınlara ait fotoğrafları beğenerek güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu" gerekçesiyle erkeğin ağır kusurlu olduğu vurgulandı. İstinaf, kadına bağlanan nafakayı 1.000 TL'ye yükseltirken, tazminat miktarını toplam 60 bin TL 30 bin maddi, 30 bin manevi olarak revize etti.

Son aşamada devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle onadı. Böylece, eşlerin sosyal medyada karşı cinse ait fotoğrafları beğenmesi, Yargıtay nezdinde resmen "güven sarsıcı davranış" ve boşanmada ağır kusur sebebi olarak kabul edilmiş oldu.

 

 

Habertürk

text-ad
Etiketler sosyal medya beğeni beğenmek like boşanma ağır kusur
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cumhurbaşkanlığı'nda sürpriz istifa! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı istifa etti Cumhurbaşkanlığı'nda sürpriz istifa! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı istifa etti İstanbul'da otelde bir şüpheli ölüm daha! O da Almanya'dan gelmişti... İstanbul'da otelde bir şüpheli ölüm daha! O da Almanya'dan gelmişti... Vatandaşlık maaşı ödemeleri başlıyor... Peki kimler faydalanacak ? İşte şartlar... Vatandaşlık maaşı ödemeleri başlıyor... Peki kimler faydalanacak ? İşte şartlar... Evde annesinin baygın bulduğu minik Eren hastanede yaşamını yitirdi Evde annesinin baygın bulduğu minik Eren hastanede yaşamını yitirdi ''O engelli, ben kanserim'' dedi ve... Bir baba kızını öldürüp, intihar etti! ''O engelli, ben kanserim'' dedi ve... Bir baba kızını öldürüp, intihar etti! A Milli Futbol Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeri değişti! A Milli Futbol Takımımızın FIFA sıralamasındaki yeri değişti! İbrahim Tatlıses'in gelini bir kez daha hastanelik oldu İbrahim Tatlıses'in gelini bir kez daha hastanelik oldu Yargıtay'dan tüm çalışanlar için emsal olacak karar Yargıtay'dan tüm çalışanlar için emsal olacak karar MHP'den 50 bin canın katili, bölücü başı Öcalan için bir umut hakkı teklifi daha! MHP'den 50 bin canın katili, bölücü başı Öcalan için bir umut hakkı teklifi daha! Pastırma yazı bitiyor... Yeniden sağanak yağış alarmı verildi! Pastırma yazı bitiyor... Yeniden sağanak yağış alarmı verildi!
Trump'tan tarihi imza: Mide bulandıran Epstein rezaletinin dosyaları kamuyoyuna açıklanacak! Trump'tan tarihi imza: Mide bulandıran Epstein rezaletinin dosyaları kamuyoyuna açıklanacak! Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'na Harry Potter davası! Milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'na Harry Potter davası! Abdurrahman Dilipak ''AK Parti içerisinde dip dalga var'' var deyip isimleri tek tek saydı! Abdurrahman Dilipak ''AK Parti içerisinde dip dalga var'' var deyip isimleri tek tek saydı! Bu ilimizde dondurucu soğuklar öncesi yüzlerce mezar yeri hazırlandı Bu ilimizde dondurucu soğuklar öncesi yüzlerce mezar yeri hazırlandı Akaryakıt fiyatlarına yine dev gibi bir zam daha geliyor! Akaryakıt fiyatlarına yine dev gibi bir zam daha geliyor! Sezonun en iddialı yapımıydı... 2'nci bölümde kriz çıktı, erken final yapıyor! Sezonun en iddialı yapımıydı... 2'nci bölümde kriz çıktı, erken final yapıyor! Katliam gibi kaza... Zincirleme faciada çok sayıda ölü ve yaralı var! Katliam gibi kaza... Zincirleme faciada çok sayıda ölü ve yaralı var! Operasyonları, soruşturmaları önceden bilen Cem Küçük'ten canlı yayında itiraf gibi sözler! Operasyonları, soruşturmaları önceden bilen Cem Küçük'ten canlı yayında itiraf gibi sözler! Yıllar sonra ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı Yıllar sonra ekranlara geri dönen yakışıklı oyuncunun son hali herkesi şaşırttı