Yargıtay'dan emsal karar: Evli olup sosyal medyada başkasına ''like'' atan yanar

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evli bir erkeğin sosyal medyada başka kadınlara ait fotoğrafları beğenmesini "güven sarsıcı davranış" olarak nitelendirerek boşanma davaları için ağır kusur saydı.

Habertürk’ten Yasemin Güneri’nin aktardığı bilgilere göre olay, Kayseri’de yaşayan H.B. (kadın) ile S.B. (erkek) çiftinin karşılıklı boşanma davası açmasıyla yargıya taşındı.

Davacı kadın H.B., mahkemeye sunduğu dilekçede eşinin kendisine harçlık vermediğini, sürekli aşağıladığını ve sadakatsiz davrandığını öne sürdü. H.B., eşinin sosyal medya platformlarında başka kadınların fotoğraflarına beğeni gönderdiğini belirterek, bu durumun evlilik birliğini temelden sarstığını savundu. Kadın, kusurlu eşinden 5 TL yoksulluk nafakası ve toplam 500 bin TL tazminat talep etti.

Buna karşılık davalı koca S.B. ise eşinin aşırı kıskanç olduğunu, babasına hakaret ettiğini ve sosyal medya paylaşımlarına hakaret içerikli yorumlar yaptığını iddia ederek boşanma istedi.

Davayı görüşen Kayseri 5. Aile Mahkemesi, tarafları dinledikten sonra evlilik birliğinin temelinden sarsıldığına hükmetti. Mahkeme, kadını "az kusurlu", sosyal medyada başka kadınların fotoğraflarını beğenen kocayı ise "ağır kusurlu" buldu.

Çiftin boşanmasına karar veren mahkeme, kadın lehine aylık 750 TL yoksulluk nafakası ile toplam 80 bin TL 40 bin maddi, 40 bin manevi tazminata hükmetti.

Karara itiraz edilmesi üzerine dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşındı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kusur tespitini yerinde buldu. Kararda, "Başka kadınlara ait fotoğrafları beğenerek güven sarsıcı davranışlarda bulunduğu" gerekçesiyle erkeğin ağır kusurlu olduğu vurgulandı. İstinaf, kadına bağlanan nafakayı 1.000 TL'ye yükseltirken, tazminat miktarını toplam 60 bin TL 30 bin maddi, 30 bin manevi olarak revize etti.

Son aşamada devreye giren Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle onadı. Böylece, eşlerin sosyal medyada karşı cinse ait fotoğrafları beğenmesi, Yargıtay nezdinde resmen "güven sarsıcı davranış" ve boşanmada ağır kusur sebebi olarak kabul edilmiş oldu.

