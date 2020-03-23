Yargıtay'dan emsal olacak FETÖ kararı

Denizli'de FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin davada ilk derece ve bölge adliye mahkemesinin verdiği beraat kararları Yargıtay 16. Ceza Dairesince bozulan 33 sanığın yeniden yargılandığı davada, anayasal düzeni ihlal etmek suçundan müebbet hapis alan eski yüzbaşı ile diğer sanıklara verilen hapis cezalarının gerekçesi açıklandı.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince tekrar yapılan yargılamada, "anayasal düzeni ihlal suçundan" müebbet hapis cezası alan eski 11. Komando Tugay Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü Adem Altundağ ile "anayasal düzeni ihlale yardım" suçundan 13 yıl 4'er ay ile 15 yıl arasında hapis cezası alan 32 sanık hakkındaki kararın gerekçesi hazırlandı.

FETÖ'nün darbe girişiminde, Denizli'den iki komando taburu ile Ankara'da darbe girişimine katılan Silahlı Kuvvetler unsurlarına destek görevi verildiği, Denizli 11. Komando Tugay Komutanlığında, eğitim adı altında "komando yürüyüşü", "motorlu intikal" ve "üs bölgesi işgal faaliyeti" adı altında planlama yapıldığı belirtildi. Sanıkların tugaydan çıkmadan ve Çardak Havaalanı'na giderken sıkıyönetim ilanından haberlerinin olduğunun bazı tanık beyanlarında yer aldığına işaret edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her biri, fail olarak sorumlu olur. Suçun işlenmesinde bir başkasını araç olarak kullanan kişi de fail olarak sorumlu tutulur. Anayasamız, konusu suç teşkil eden emrin yerine getirilmesine hiçbir suretle izin vermemektedir. Bu durumda emri yerine getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz. Örgütün silahlı örgüt vasfını kazanması için mensuplarının silah sahipleri olması gerekmez. Silahlar üzerinde gerektiğinde tasarruf imkanının olması gerekli ve yeterlidir. Örgütün amacı ve menfaatlerine katkısı itibariyle süreklilik, çeşitlilik ve yoğunluk özelliği olmasa da örgüt üyeleri tarafından işlenebilen suçların faillerinin de örgüt üyesi olduğunun kabulü gerekir."

Darbe girişiminde, 11. Komando Tugay Komutanlığı Harekat ve Eğitim Şube Müdürü olarak kurmay yüzbaşı rütbesiyle görev yapan sanık Adem Altundağ'ın Tugay Komutanı sanık Kamil Özhan Özbakır'ın talimatıyla sözde eğitim programını hazırladığı ve darbe teşebbüsünden önceden haberdar olduğu vurgulanan kararda, şöyle denildi: "Darbeye teşebbüs suçunu sevk ve idare edenler tarafından verilen emirleri ya da görevleri kabullenerek ülke çapındaki icra hareketleriyle bağlantılı bir değer taşıyan icra hareketlerini gerçekleştirenlerin ya da görev paylaşımı bağlamında henüz sırası gelmemiş icra hareketleri için gerekli hazırlıkları yapanların bu suç yönünden müşterek fail olarak sorumlu tutulmaları gerekmektedir."