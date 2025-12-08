  1. Anasayfa
  Yargıtay'dan eski eşlerin hakaret davasında emsal karar

Yargıtay'dan eski eşlerin hakaret davasında emsal karar

Yargıtay'dan eski eşlerin hakaret davasında emsal karar
Güncelleme:

Yargıtay, eski eşine gönderdiği mesajda ''Sen ne ucuzmuşsun, bu kadar düştün be zavallı'' ifadelerini kullandığı gerekçesiyle açılan hakaret davasında mahkemenin sanık hakkındaki beraat kararını onadı.

Bingöl 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanığın, eski eşi olan şikayetçiye gönderdiği mesajda 'Sen ne ucuzmuşsun, bu kadar düştün be zavallı. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş' ifadelerini kullandığı iddia edildi. Yerel mahkeme, sanığın mesajında yer alan sözlerin hakaret niteliğinde olmadığı kanaatine vardı. Mahkeme, kullanılan ifadelerin suçun oluşumu için gerekli olan onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta bulunmadığını belirtti. Bu gerekçelerle sanık hakkında beraat kararı verildi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın usul ve yasaya aykırı olduğu ve sözlerin hakaret oluşturduğu iddiasıyla kararı temyiz etti. Dosyayı değerlendiren Yargıtay 4’üncü Ceza Dairesi, yerel mahkemenin delilleri değerlendirme biçimini hukuka uygun bularak savcılığın itirazını reddetti. Daire, sanığın savunması, şikayetçinin beyanı ve dosya kapsamı birlikte incelendiğinde, beraat kararının mahkemenin takdir ve gerekçesi yönünden hukuka aykırılık taşımadığını belirtti. Böylece hakaret suçunun oluşmadığı yönündeki değerlendirme yerinde görülerek, Bingöl 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nin söz konusu davadaki beraat hükmü oy birliğiyle onandı. 

