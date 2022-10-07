Yargıtay'dan makam odasında cinsel ilişki açıklaması

Yargıtay, bir üyesinin makam odasında cinsel ilişki sırasında yakalandığı iddialarını reddetti. Açıklamada "Konuyla ilgili ihbar, şikayet ve tespit bulunamadığı" belirtildi.

Yargıtay Başkanlığı, bir hukuk dairesi üyesinin mesaiden sonra makam odasında cinsel ilişki yaşarken yakalandığı iddiasını yalanladı. Kurumdan yapılan açıklamada, iddiayla ilgili 'hassasiyetle' araştırma yapıldığı fakat somut bir kanıta ulaşılamadığı belirtildi.

Yargıtay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bazı internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden gündeme gelen, Yargıtay üyesi ile ilgili haberler hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bazı internet siteleri ile sosyal medya hesapları üzerinden gündeme gelen, Yargıtay üyesi ile ilgili haberler hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Haberlerde soyut iddiaya dayalı ifadelerle Yargıtay'ın kurumsal kimliği zedelenmekte, Yargıtay üyeliği görevi itibarsızlaştırılmaktadır. Bahsi geçen konuda Başkanlığımıza ulaşmış herhangi bir ihbar veya şikayet olmamakla birlikte, basında yer alan iddialarla ilgili hassasiyetle araştırma yapılmış olup herhangi bir tespite ulaşılamamıştır. Bu tarz dayanaksız iddiaların kurumsal kimliğimize ve yargıya duyulan güvene vereceği zarar göz önünde bulundurularak yargı kurumlarının, yargısal unvan ve makamların şeref ve itibarını zedeleyen ifadelerle kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesi üzüntüyle karşılanmıştır."

NE OLMUŞTU?

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, mesai saati sonrası odaların temizliği için katları dolaşan görevli, kapısını kilitleyen üyenin odasına yedek anahtarla girdi. Odanın iç bölümündeki dinlenme bölümüne geçen kat görevlisi, Yargıtay üyesini cinsel ilişki yaşarken gördü. Olayın ardından üyenin izne ayrıldığı iddia edilmişti.