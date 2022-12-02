  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yargıtay’dan öğrenciye kağıt uçak cezası kararı

Yargıtay’dan öğrenciye kağıt uçak cezası kararı

Yargıtay’dan öğrenciye kağıt uçak cezası kararı
Güncelleme:

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, kağıttan uçak yaparak okul bahçesine atan öğrencisine kağıt yedirmeye çalışan öğretmene verilen beraat kararını, "kötü muamele" suçu bakımından değerlendirme yapılmadığı gerekçesiyle bozdu.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi'nin kararına göre, 2015’te İzmir Aliağa’da bulunan okuldaki öğrencilerden biri, kağıttan uçak yaparak sınıfın penceresinden okul bahçesine attı.

Bunu gören bir öğretmen, öğrenciyi yanına çağırdı ve diğer öğrencilerin gözü önünde kopardığı kağıt parçasını yemesini istedi.

Öğrenci, bir süre kağıdı çiğnedikten sonra yutamadığı için çöpe çıkardı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonucu öğretmen hakkında “tehdit” ve “kasten yaralama” suçlamasıyla dava açıldı.

Yargılamayı yapan Aliağa 1. Asliye Ceza Mahkemesi, atılı suçların unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Beraat kararına savcılık tarafından yapılan itiraz üzerine dosya Yargıta’ya geldi. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 4. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Dairenin bozma kararında, sanık öğretmenin eyleminin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 232/2. maddesinde düzenlenen “kötü muamele” suçu kapsamında olup olmadığı yönünden değerlendirme yapılmadığına işaret edildi.

Mahkemenin, “kötü muamele” suçu bakımından da değerlendirme yaparak sonucuna göre hüküm kurması gerektiği vurgulanan kararda, “Sanık hakkında atılı suçun unsurları oluşmadığından bahisle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı görüldüğünden hükmün bozulmasına karar verildi.” ifadeleri kullanıldı.

Türk Ceza Kanunu’nun 232/2. maddesi uyarınca belirtilen suçu işleyene 1 yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor. 

AA

Etiketler kağıt uçak yargıtay ceza karar öğrenci
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türk-İş Başkanı ''asgari ücrette kırmızı çizgimiz'' diyerek açıkladı
TRT spikeri, devre arasında görevden alındı
Anlasın diye faturaları canlı yayında AK Partili ismin gözünün önüne getirdi
EYT’de SGK, SSK ve Bağ-Kur ayrımı netleşti
MetroPoll'ün anketinden Erdoğan'a kendi seçmeninden soğuk duş etkisi
Son seçim anketi sonuçlarında dikkat çeken değişim
Kadın hakem ''kadın alerjili'' Katar'da tarihe geçti
Sınıf arkadaşını öldüren 12 yaşındaki kız için karar verildi
Antarktika'dan örnek toplayan Türk bilim insanları kötü haberi verdi
Yer: Adana... 50 kiloluk balıkları elle yakaladılar