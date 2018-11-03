Yargıtay'dan yatağı ayıran kocayı ''kusurlu'' saydı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, verdiği son kararla boşanma davalarını yeni bir boyuta taşıdı. Daire oy birliği ile verdiği kararla; eşinden yatağını ayırmanın diğer eşin kişilik haklarına saldırı niteliği taşıdığına ve bu kusurlu davranışın manevi tazminat sebebi sayılmasına hükmetti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan bir kadın, Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek boşanma davası açtı. Kocasının yatağını ayırarak, cinsel ilişkiden kaçındığını öne süren davacı kadın, manevi tazminat talep etti. Davalı kocayı da dinleyen Mahkeme, tarafları boşayıp, manevi tazminat talebini reddetti.

Davacı kadın kararı temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi. Yargıtay'ın geçen günlerde verdiği kararında; Türk Medeni Kanunu'nun 174/2. maddesi boşanmaya sebebiyet vermiş olaylar yüzünden kişilik hakları saldırıya uğrayan tarafın kusurlu olandan manevi tazminat isteyebileceği hatırlatıldı.

Davalı erkeğin cinsel yükümlülüklerini yerine getirmeyerek davacıyla ayrı yattığına dikkat çekilen kararda şu ifadelere yer verildi: "Davalı erkeğin gerçekleşen bu kusurlu (yatağını ayırma) davranışı davacı kadının kişilik haklarına saldırı teşkil eder. Türk Medeni Kanunu'nun 174/2. maddesi davacı kadın yararına oluşmuştur. O halde mahkemece, tarafların sosyal ve ekonomik durumları, tazminata esas olan fiilin ağırlığı ile hakkaniyet kuralları dikkate alınarak davacı kadın yararına uyggun miktarda manevi tazminata hükmedilmesi gerekirken, bu yönün dikkate alınmaması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir. Aile Mahkemesi'nin kararının bu sebeple bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.