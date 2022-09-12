Yarın başlayacak yeni eğitim-öğretim yılında bir ilk

2022-2023 eğitim öğretim yılı bir ilk ile başlayacak. Yarın sınıflarına gidecek olan öğrenciler sınıfa girdiklerinde sıralarının üstünde yardımcı kaynakları da görecekler.

Çok sayıda öğrenci ve veli, yeni eğitim-öğretim yılı için büyük bir heyecan yaşıyor. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına bugün başlayacak. Bu yıl öğrencileri sıralarında önemli bir yenilik de bekliyor olacak. İşte detaylar...

MEB'den yapılan açıklamaya göre, öğrenciler için toplam 136 milyon yardımcı kaynak hazırlandı.

Bu yıl ilk kez eğitim öğretim yılının başında ders kitaplarıyla birlikte verilecek yardımcı kaynaklar okullara gönderildi. Öğrenciler, bugün başlayacak yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde sıralarının üzerinde ücretsiz ders kitaplarının yanında yardımcı kaynakları da görecek.

"ÖĞRENCİLERİMİZİ BEKLİYOR"

Bakanlık, yardımcı kaynakların, tasarım ve baskı aşamasından öğrencilerin sıralarına ulaşana kadarki sürece ilişkin video paylaştı. Bakanlık paylaşımında "Ders kitaplarımız ve yardımcı kaynaklarımız, sınıflardaki sıralarda yerini aldı, öğrencilerimizi bekliyor" ifadelerini kullandı.