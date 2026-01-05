Yarın okullar tatil mi? İşte 6 Ocak'ta eğitime ara verilen iller

Türkiye genelinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bazı il ve ilçelerde 6 Ocak Salı günü taşımalı eğitime ara verildi. İşte okulların tatil edildiği iller...

BATMAN

Batman'ın Sason ve Kozluk ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, taşımalı eğitime ara verildi. Sason Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “İlçe genelinde oluşan yoğun don ve buzlanmadan dolayı, taşımalı eğitime 6 Ocak 2026 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir” denildi.

Kozluk Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada ise “İlçe genelinde oluşan yoğun don ve buzlanmadan dolayı, taşımalı eğitime 6 Ocak 2026 Salı günü bir (1) gün süreyle ara verilmiştir” ifadelerine yer verildi.

DİYARBAKIR - KULP

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde yoğun kar ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 6 Ocak Salı günü okullar tatil edilirken, ilçe merkezinde yaşayan öğrenciler için eğitim normal şekilde sürecek.



Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma, eğitimle ilgili yeni bir düzenlemeyi beraberinde getirdi. İlçede özellikle kırsal bölgelerde bazı yolların ulaşıma açılamaması ve buzlanmanın devam etmesi nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 1 günlük tatil kararı alındı.



Kulp Kaymakamlığı tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan tüm öğrenciler ile kırsal alanda bulunan birleştirilmiş sınıflı köy okullarında, öğrenci ve servis güvenliğinin sağlanması amacıyla 6 Ocak 2026 Salı günü eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine karar verildi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe merkezinde ulaşımda ciddi bir sorun yaşanmadığına dikkat çekilerek, ilçe merkezinde ikamet eden ve taşımalı sistem dışında kalan öğrenciler için eğitim öğretimin normal şekilde devam edeceği bildirildi.



Yetkililer, hava şartlarının ve yol durumunun yakından takip edildiğini vurgulayarak, özellikle kırsal bölgelerde öğrenci güvenliğinin öncelik olduğunu ifade etti.

DHA