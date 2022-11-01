Yarın saat 18.57'ye dikkat! Herkese mesaj gönderilecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yarın Türkiye'de deprem tatbikatı yapılacağını belirterek saat 18.57'de telefonlara mesaj gönderileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Afet İletişim Çalıştayı'nda konuştu.

Soylu, yarın Düzce depreminin 23. yıldönümünde tatbikat yapılacağını duyurdu.

HERKESE MESAJ GELECEK

Depremin gerçekleştiği saat 18.57'de başlayacak olan tatbikat için Soylu "Yarın 18.57’de ülkece tatbikat yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek" dedi.