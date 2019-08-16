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  3. 16 Ağustos 2019 15:35

Yarına dikkat ! Meteoroloji'den kritik uyarı

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'de yarın sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu yağışına karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi.

Yarına dikkat ! Meteoroloji'den kritik uyarı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Marmara'nın doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Bursa) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın sabah saatlerinden gece saatlerine, Batı Karadeniz Bölgesi'nde beklenen şiddetli sağanağın da öğle saatlerinden pazar akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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haritalı hava durumu tahmini

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