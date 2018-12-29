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  3. 29 Aralık 2018 14:15

Yarına dikkat ! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji, İstanbul'un da aralarında bulunduğu bazı iller için yağış uyarısı yaptı.

Yarına dikkat ! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, ülke genelinde havanın yarın parçalı ve çok bulutlu olacağı, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya'nın merkez ve doğu ilçeleriyle Çorum çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz ve Batı Karadeniz kıyılarıyla Güneydoğu Anadolu'nun güneyi, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde, Diyarbakır, Mardin ve Elazığ çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

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AA

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