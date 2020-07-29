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  3. 29 Temmuz 2020 13:32

Yarış tayları ev fiyatına satıldı

Bursa'nın Karacebey ilçesinde, Arap yarış tayları düzenlenen açık artırma ile sahiplerini buldu. Mübariz isimli tay 260 bin liraya satıldı.

Yarış tayları ev fiyatına satıldı
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Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Hara'da, Sultansuyu’nda yetiştirilen Arap Yarış Tayları satışa çıkartıldı.

Toplam 71 taydan 67’sinin satıldığı açık artırmalarda TİGEM 5 milyon 540 bin lira gelir elde etti.

Açık artırmada Mübariz isimli tay Bayram Gül tarafından 260 bin liraya satın alındı.

 EN DÜŞÜK FİYAT 10 BİN LİRA

Arıman isimli tayın 240 bin liraya Zeki Sökmen’e satıldığı açık artırmada Ben Subaşı isimli tay ise 225 bin liraya Mehmet Yıldız tarafından satın alındı. Açık artırmada en düşük tay 10 bin liraya satılırken, 4 tay ise alıcı bulamadı.

Açık artırmada 260 bin TL’ye Mübariz isimli tayı alan Bayram Gül, "Tayımızı 260 bin TL’ye aldık. Bu atın kardeşleri de biz de olduğu için bu atında bizi yanıltmayacağını düşünüyoruz. İnşallah aldığımız bu tayı seneye şampiyon olurken izleriz diye düşünüyoruz” dedi.

İHA

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