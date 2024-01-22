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''Yarıyıl tatili uzadı'' iddialarıyla ilgili açıklama

''Yarıyıl tatili uzadı'' iddialarıyla ilgili açıklama
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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, yarıyıl tatilinin ilk gününde ortaya atılan “15 günlük tatil 1 aya uzatıldı” iddialarına yanıt geldi.

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13 Kasım-17 Kasım 2023’te yapan öğrenciler, 19 Ocak’ta birinci dönem karnelerini aldı. İki haftalık tatil, resmi olarak 22 Ocak’ta başladı.

Henüz tatilin ilk gününde bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında “15 günlük sömestr tatili 1 aya uzatıldı” ifadeleri yer aldı.

‘Yarıyıl tatili uzatıldı mı?’ sorusuna Dezenformasyonla Mücadele Merkez’i yanıt verdi.

Sosyal medyadan yapılan paylaşımda sömestr tatilinin uzatıldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Etiketler yarı yıl tatil uzama
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