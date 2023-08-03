YAŞ toplandı! Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak?

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi ve atamaların ele alınacağı Yüksek Askeri Şura toplandı. Şura'nın ardından Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim de belli olacak.

Türk Silahlı Kuvvvetleri’ndeki terfi ve atamaların ele alınacağı Yüksek Askeri Şura toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşiyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılıyor.

GENELKURMAY BAŞKANLIĞINA GETİRİLECEK İSİM BELLİ OLACAK

Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması işlemlerinin yanı sıra general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.

Şuranın ardından Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanı olmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isim de belli olacak.

Genelkurmay Başkanlığı'na ya Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever atanacak ya da yeni bir isim belirlenecek. Bu durumda Genelkurmay Başkanı olarak atanması beklenen isimlerin arasında 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, 1’nci Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve Genelkurmay 2’nci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu yer alıyor.

DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLARI

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ın görev süreleri devam ediyor.

Geçen yıl bu görevlere getirilen komutanların emekliye ayrılması durumunda ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı için Kurmay Başkanı Koramiral Aydın Şirin ile Donanma Komutanı Koramiral Kadir Yıldız isimleri ön planda...

Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun ismi öne çıkıyor.

TERFİLER

YAŞ kararları kapsamında bazı korgeneraller de bir üst rütbeye terfi edecek. 3’üncü Ordu Komutanı Yavuz Türkgenci, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral, EDOK Komutanı Korgeneral Sinan Yayla terfi sırasında yer alıyor.

ANITKABİR ZİYARET EDİLDİ

YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti.

YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken Şura kararlarının Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.