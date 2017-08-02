YAŞ toplantısı sona erdi

Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Başbakan Yıldırım başkanlığındaki şura üyeleri, Çankaya Köşkü'ne geçti. Çankaya Köşkü'ndeki yaklaşık 4 saat süren toplantıda beklendiği gibi Kara, Deniz ve Hava Komutanları'nın hepsi değişti.

Henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da;

Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Güler,

Deniz Kuvvet Komutanı Adnan Özbal,

Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz oldu.

YAŞ'TA BİR İLK

Başbakan Binali Yıldırım, başkanlığını yaptığı kritik Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının açılışında bir konuşma yaptı. Yıldırım, "Geçen yıl ağustos ayında başlattığımız mücadelede güvenlik güçlerimizin tam bir kordinasyon ile yaptığı çalışma gerekli sonucu vermiştir. Mücadele çok anlamlı bir seviyeye gelmiştir" dedi. Türkiye'nin sadece bir terör örgütüyle değil eşzamanlı olarak üç terör örgütüyle mücadeleyi sürdürdüğünü belirten Yıldırım bunları PKK, DEAŞ ve FETÖ olarak sıraladı.



Yıldırım, "Güney sınırlarımızdaki ülkelerde mevcut olan istikrarsızlık, otorite boşluğu ve iç savaş, terörle mücadelemizin önündeki en büyük tehdittir. Güvenlik esaslı mücadele devam ederken aynı zamanda ekonomik sosyal rehabilitasyon projelerinin hayata geçirilmesi de hayati öneme sahiptir" dedi.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ BİZİ ZOR COĞRAFYADA GÜÇLENDİRECEK"

Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti: "Anayasa değişikliğiyle 94 yıllık yönetim geleneğimizde köklü bir değişikliğe gidilmiştir. Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş olarak adlandırabileceğimiz bu değişiklik, ülkemizin gelecek yıllarını istikrar ve güven bakımından teminat altına alacaktır. Yeni sistem üniter yapıyı daha da tahkim etmiş, sürekli iktidar, kalıcı istikrarı garanti altına almıştır. Bu değişik ülkemizin bulunduğu zor coğrafyada karşılaşabileceği kritik iç ve dış gelişmelere karşı koyabilmek için çok önemli bir imkan sağlamıştır."

TOPLANTIYA KİMLER KATILIYOR ?

Başbakan Yıldırım başkanlığındaki toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcıları Bekir Bozdağ, Mehmet Şimşek, Fikri Işık, Recep Akdağ ve Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal katıldı.

Daha önce Yüksek Askeri Şura toplantısına başbakan yardımcısı unvanıyla katılan Nurettin Canikli ise bu kez Milli Savunma Bakanı olarak masada yerini aldı.

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Şura üyesi olmamasına rağmen Milli Savunma Bakanı Müsteşarı Ali Fidan da, YAŞ'ın sekretaryasının Milli Savunma Bakanlığı'na devredilmesi nedeniyle, toplantıya katıldı. Fidan toplantının sekreterya işlerini yürütecek.



Daha önce Genelkurmay Başkanlığındaki "Çakmak Salonu"nda yapılan "çok gizli" nitelikli şura toplantısı, Genelkurmay Karargahı dışına üçüncü kez taşınmış oldu. Çankaya Köşkü'nde üçüncü kez yapılan şura çalışmaları bir günde tamamlanacak. Toplantıda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerindeki çalışmaların yanı sıra albay, general/amiral terfi ve atamalarının ele alınması bekleniyor.

Çankaya Köşkü'ndeki ilk şura toplantısı, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Başbakan Yıldırım'ın başkanlığında 28 Temmuz 2016'da gerçekleştirilmişti. Yine Yıldırım'ın başkanlığında Çankaya Köşkü'ndeki ikinci şura toplantısı ise 23 Ağustos 2016'da yapılmıştı.

Toplantı öncesinde ise YAŞ üyeleri, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret etti. YAŞ heyeti daha sonra üzerinde "YAŞ üyeleri" yazan çelenkle Aslanlı Yol'dan yürüdü.

Başbakan Yıldırım'ın, Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından, saygı duruşunda bulunuldu. Yıldırım, saygı duruşunun ardından dua etti.

Yıldırım başkanlığındaki heyet, mozoleye çıkan merdivenin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Başbakan Yıldırım burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.



Şura kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayını almasının ardından kamuoyuna duyurulacak.