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  3. 01 Ağustos 2019 14:45

YAŞ toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü...

YAŞ toplantısı sona erdi
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Erdoğan başkanlığındaki basına kapalı toplantı, yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Toplantıda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz hazır bulundu.
 
 

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