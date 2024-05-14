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Yasa dışı bahis operasyonu: 554 milyon liralık gelir

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Erdek ilçesi, Balıkesir'de ve Mersin'de yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir’in Erdek ilçesi ve Mersin’de yasa dışı bahis oynattığı tespit edilen 11 şüpheli yakalandı. Banka hesaplarında 554 milyon lira tutarında yasa dışı bahis gelirine rastlanan zanlıların tamamı gözaltına alındı.
Balıkesir Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis oynattığı, tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yasa dışı bahis, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve suç gelirini aklamak suçlarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında; şüpheli şahıslara ait banka hesaplarında yasa dışı bahis faaliyetlerine yönelik olduğu değerlendirilen 554 milyon lira tutarında para transferi olduğu tespit edildi.

Mersin ve Erdek ilçesinde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında, olayla ilgili olarak Ö.F.A., C.A., F.T., B.T., İ.K.K., H.G., N.G., A.S., F.S., R.K. ve Y.Z. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
(UOS-ÖZ-Y)

Etiketler yasadışı bahis operasyon
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