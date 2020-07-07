Yasa dışı bahis operasyonunda 36 kişi gözaltına alındı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un 12 ilçesinde faaliyet gösteren bir çeteyi belirledi. İnternet üzerinden yasadışı bahis oynatan çete üyelerinin, hesapları incelendi. 3 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.

Polis ekipleri, 39 şüphelinin bulunduğu adreslere sabah 05.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

Operasyon düzenlenen evlerde 6 tabanca ele geçirildi. Ayrıca uyuşturucu madde de vardı. Zanlılara ait, 35 cep telefonu, 75 sim kart, 11 bilgisayar, 18 banka kartı, çok sayıda dijital malzeme, para sayma makinesi ve 320 bin liraya el konuldu.