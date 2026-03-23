Yasa dışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucuya dev darbe: Bin 877 şüpheli tutuklandı!

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2026 yılı Şubat ayı bilançosunu açıkladı! 81 ilde eş zamanlı yürütülen operasyonlarda yasa dışı bahis, sanal kumar ve uyuşturucu şebekelerine yönelik 787 operasyonda 6 binden fazla şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 1877 şüphelinin tutuklanarak demir parmaklıklar ardına gönderildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, Şubat 2026 döneminde suçla mücadelede gelinen son noktayı paylaştı.

81 ilde Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatıyla düzenlenen operasyonlarda, toplum huzurunu bozan suç odakları hedef alındı.

Operasyonların yoğunluğu illere göre dağılım gösterirken, adli işlemlerin en fazla yapıldığı il mega kent İstanbul oldu. Bakan Gürlek, operasyonlarda emeği geçen yargı mensuplarına ve adli kolluk birimlerine teşekkürlerini iletti.

Toplumun ekonomik düzenini ve aile yapısını hedef alan suçlarla mücadelenin aralıksız süreceğini vurgulayan Bakan Gürlek; "Milletimizin huzurunu hedef alan suçlarla mücadelemizi, ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içerisinde sürdüreceğiz" dedi.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2026 yılı Şubat ayı içerisinde 81 ilimizde 171 Cumhuriyet başsavcılığımızın talimatlarıyla uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumar suçlarına yönelik adli kolluk birimlerince 787 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 6 bin 121 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 1877 şüpheli tutuklanmış, 624 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır. En fazla işlem yapılan ilimiz İstanbul olmuştur. Bu operasyonlarda görev alan tüm yargı teşkilatı mensuplarımıza ve adli kolluk birimlerine yürekten teşekkür ediyorum. Aile ve toplum yapımızı, milletimizin huzurunu ve ülkemizin ekonomik düzenini hedef alan suçlarla mücadelemizi, ilgili tüm kurumlarımızla eş güdüm içerisinde ve kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.