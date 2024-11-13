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Yasa dışı bahis soruşturmasında 6 kişiye yakalama kararı

Yasa dışı bahis soruşturmasında 6 kişiye yakalama kararı
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Yasa dışı bahis reklamı soruşturmasında 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı ve sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesine karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis sitelerinin teşvik edilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında aralarında sanatçı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil ile sosyal medya fenomenlerinin aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Erbil ve Ortaç, 'Ev Hapsi' kararı ile serbest bırakılırken 12 kişi tutuklandı.

6 KİŞİ HAKKINDA YAKALAM KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahis reklam ve teşviki suçumdan yürütülen soruşturmada, pazartesi günü gerçekleştirilen operasyon sırasında yurtdışında oldukları tespit edilen ve gözaltı yapılamayan 6 sosyal medya fenomeni hakkında yakalama kararı çıkartıldı ve bunların sosyal medya hesaplarına da erişim engeli kararı verildi.

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Etiketler yasadışı bahis soruşturma gözaltı yakalama kararı
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