Yasa dışı bahis soruşturmasında istenen ceza belli oldu

Yasa Dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank Payfix Ödeme Kuruluşu ve Göktuğ Multimedya Yayıncılık bünyesinde bulunan Flash Haber Tv'nin sahibi Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 21 kişi hakkında istenen ceza belli oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanal bahis altyapılarıyla sanal kumar altyapılarının farklı altyapı sağlayıcı şirketler tarafından sunulduğu, bu şirketlerin yabancı menşeili, zaman zaman yöneticileri veya ortakları Türk vatandaşı olan ancak yurtdışı merkezli şirketler olduğu belirtildi. Altyapı sağlayıcıların bir web sitesini sanal kumarhaneye çeviren yazılım ve tasarım için teknik gereklilikleri yerine getirmiş firmalar olarak tarif edilebileceği, oluşturdukları altyapıyı sanal bahis sitesi işletmek isteyenlere kira karşılığı kullandırdıkları, altyapı sağlayıcıların altyapılarını satmadıkları, dönemsel ücretler karşılığında kodlarını kullandırdıkları ifade edildi. Ayrıca sitenin aktif hale gelmesi sırasında site sahibinin altyapı sağlayıcıya önce toplu para ödediği, akabinde aylık kazançtan yüzdelik komisyon şeklinde dönemsel ödeme yaptığı, altyapı sağlayıcı şirketlerin büyüklüklerine ve yönetim politikalarına göre ortalama 30 bin Euro toplu ödeme ve devam eden süreçte aylık kazançtan yüzde 25 pay şeklinde anlaşma yaptıkları yönünde bilgiler edinildiği aktarıldı.

PAYFİX HESAPLARINDA 80 BİN ŞÜPHELİ DOMAIN

İddianamede, bankadan cüzdana para yatırma, cüzdandan cüzdana para yatırma ve cüzdandan bankaya para yatırma şeklinde fon akışının bulunduğu, bu fon akışının büyüklüğü arasında büyük bir ilişkinin olduğu, hesapların kümelenme şeklinde bir yapısı olduğu belirtildi. Bu anlamda Payfix içindeki hesap kümelerinin yasadışı bahiste para nakline aracılık ve suç gelirlerinin aklanması bakımından dikkat çekici olduğu, müşteriler üzerinden karşılıklı para transferi gerçekleştirildiği, bu grubun içerisinde 80 bin civarında Payfix hesabının şüpheli domain uzantılı e-posta kullanıcısı grubunda yer aldığı aktarıldı. Ayrıca iddianamede, şüpheli domain uzantılı e-posta adreslerinin çalıntı veya kiralık olması ve gerçek kişilere ait kimlik belgelerinde yer alan isimler kullanılarak oluşturulmuş olabileceği yazıldı. Bunun yanı sıra, 'Cüzdanlar arası para transferi' işlemlerinde kullanıldığı, şüpheli Payfix müşterilerinin aldığı aksiyonların ortak hareket eden bir grubun varlığını çağrıştırdığı, bir ya da birkaç merkezden komut alarak hareket ettiği aktarıldı.

GİZLİ TANIK BEYANLARINA DA YER VERİLDİ

Gizli tanığın beyanlarına göre, şüpheli Erkan K.’un bir şikâyet sayfası sahibiyle anlaşma yaparak aylık düzenli bir miktar para ödemesi yaptığı, bu ödeme karşılığında sitede Payfix hakkında yapılan olumsuz şikâyet ve ifadelerin kaldırıldığı, bu şikâyetleri yapanların bilgilerinin paylaşıldığı ve şikâyet içeriklerinde düzenleme yapma imkânı sağlandığı belirtildi. Başka bir gizli tanık beyanına göre ise 'Müşteri, yasadışı bahis sitesine para göndermek istediğinde Payfix ile para yatır seçeneğini tıklamakta, ardından TC kimlik numarası, hesap şifresi ve tutarı girmesi için Fixturka linkine yönlendirilmektedir. Daha sonra müşterinin Payfix’te tanımlı telefon numarasına SMS doğrulama kodu gelmekte, bu kod Fixturka sistemine girildikten sonra müşterinin Payfix hesabından para yatırma işlemi tamamlanmaktadır. Müşterinin Payfix hesap hareketlerine bakıldığında ise para yatırılan bahis sitesi gerçek kişi ismiyle maskelenmekte, böylece araya konan linkle bahis siteleri gerçek kişi ismiyle kodlanarak gizlenmektedir' denilen iddianamede bu nedenle işlemlerin bahis ödemesi olduğunun hiçbir zaman anlaşılamadığı da aktarıldı.

PAYFİX’İN YASA DIŞI BAHİS SİTELERİNE ENTEGRASYONU ANLATILDI

İddianamede yer alan MASAK raporunda, yurtdışı merkezli yasa dışı bahis sitelerinde ödeme yöntemleri arasında doğrudan 'Payfix ile yatırım' seçeneğinin sunulduğu, yatırım ekran görüntülerinde açıkça Payfix logosu, yönlendirme butonları ve dijital cüzdan kodlarının yer aldığı belirtildi. Payfix’in faaliyet iznini aşan biçimde yasa dışı bahis amaçlı işlem yaptırdığı ve raporlama yükümlülüğüne aykırı şekilde bu işlemleri gizlediği kaydedildi. Ayrıca iddianamede, bahis paralarının sisteme üçüncü şahıslara ait IBAN’lar aracılığıyla giriş yaptığı, bu şahısların düşük gelir gruplarına mensup olduğu, IBAN’larını komisyon karşılığında kullandırdıkları ve fonların kısa süre içinde farklı hesaplara aktarıldığı tespit edildi. Yapının süreklilik arz ettiği, örgütün hiyerarşik yapı içinde suç işlemek amacıyla biraraya geldiği, yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sistemde dolaşımını sağlayacak şekilde teknik, operasyonel ve finansal rollerle organize olduğu, bu yapı üzerinden sistematik biçimde suç işlendiği aktarıldı.

TÜM YAPININ Erkan K.'UN EMİR VE TALİMATLARIYLA OLUŞTURULDUĞU

İddianamede, Payfix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin yönetiminde bulunan Erkan K.’un sistemin gerçek lideri olduğu, şirketin görünen sahibi H.K.’un yetkisinin bulunmadığı, tüm yapının Erkan K.’un emir ve talimatıyla oluşturulduğu, sistemin sadece dijital altyapıdan ibaret olmadığı, şikayet birimi, çağrı merkezi, yatırım departmanı, kripto dönüşüm ekibi ve operasyon birimlerinden oluşan profesyonel bir yapıya sahip olduğu belirtildi. Şirket çalışanlarının da bu işleyişi bildiği ve buna göre hareket ettiği aktarılan iddianamede ayrıca, Capitalturk Turizm Yatırım A.Ş.’nin kuruluşundan bugüne işletme sermayesinin tamamına yakınının ve İninal ile Aypara pay devri alımlarına ilişkin finansal kaynağın doğrudan/dolaylı şekilde Erkan K. ve Payfix tarafından sağlandığı, tarafların ticari ilişkilerini bilinçli şekilde saklamak amacıyla çeşitli yöntemlere başvurduğu anlatıldı.

ÇOK KATMANLI BİR ŞİRKET YAPISI OLDUĞUNA YER VERİLDİ

İddianamede, şüpheli Erkan K.’un yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik çok katmanlı bir şirket yapılanması oluşturduğu, doğrudan veya dolaylı şekilde çok sayıda şirketin sahibi, ortağı veya yöneticisi olduğu, MASAK raporları ve Merkez Bankası (MB) denetimlerine göre bu şirketler aracılığıyla örgütsel faaliyetleri yönettiği, finansal yapıyı kurduğu ve kontrol ettiği tespit edildi.

21 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

İddianamede, Erkan K.’un 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 7258 sayılı 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi’ suçlarından 21 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.(DHA)

DHA