Yasa dışı bahiste yeni dönem: Sadece oynatana da, oynayana da hapis cezası geliyor!

Yasa dışı bahis ve sanal kumar bataklığına karşı tarihi bir yasal düzenleme kapıda! Artık sadece yasa dışı bahis oynatanlar değil, bu siteleri kullananlar da hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Türkiye’de her geçen gün büyüyen ve yıllık 40 milyar dolarlık bir hacme ulaştığı tahmin edilen yasa dışı bahis ve sanal kumar sektörü için yargı kanadında devrim niteliğinde bir adım atılıyor.

Sanal kumar sadece ekonomiye verdiği 40 milyar dolarlık zararla değil, yol açtığı aile faciaları ve intihar vakalarıyla da Türkiye'nin en büyük sosyal yaralarından biri haline geldi.

Uzmanlar, her yaştan ve meslekten kişiyi tuzağına düşüren bu sistemin, çocuk yaştaki bireylere kadar sızdığına dikkat çekiyor.

Erişime engellenen yüz binlerce siteye rağmen önü alınamayan bu suç türünde, artık "oynayan" taraf da ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacak.

Para cezası gidiyor, hapis cezası geliyor

Türkiye gazetesinden Çağla Çağlar'ın haberine göre mevcut düzenlemeye göre yasa dışı bahis oynayanlar, Kabahatler Kanunu kapsamında 100 bin TL ile 400 bin TL arasında idari para cezası ile cezalandırılıyor.

Ancak yeni hazırlanan kanun teklifiyle bu eylem "suç" kapsamına alınarak hapis cezasına dönüştürülmesi öngörülüyor. Hedef, para cezasını göze alarak kumar oynamaya devam edenler üzerinde gerçek bir caydırıcılık oluşturmak.

Resmi verilere göre 2006-2026 yılları arasında yapılan denetimlerde 585 binden fazla internet sitesi mercek altına alındı. Bu sitelerden 555 bin 574’ü Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime kapatıldı. Ancak her kapatılan sitenin yerine dakikalar içinde yeni bir alan adı açılması, mücadelenin sadece "engelleme" ile bitmediğini kanıtlıyor.

Meclis gündemine gelmesi beklenen yeni düzenleme ile bu suç ağının tamamen kurutulması hedefleniyor.

