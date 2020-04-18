SON DAKİKA
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 1890'A YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 18 Nisan 2020 17:57

Yasağa rağmen aracıyla drift yapan sürücü polise yakalandı

Konya'da sokağa çıkma yasağına rağmen aracıyla yolda tehlikeli hareketler yapan ve o görüntüleri sosyal medyada paylaşan sürücü polise yakalandı. Kendini ''Şeytana uydum. Arabanın arkası oynadı'' diye savunan sürücüye 1516 TL para cezası kesildi.

Yasağa rağmen aracıyla drift yapan sürücü polise yakalandı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, sokağa çıkma yasağına rağmen dışarı çıkan ve tehlikeli araç kullanan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. ‘Polise yakalanmadan’ başlığıyla paylaşılan görüntüde aracının içerisinde oturan sürücü, "Günlerdir çalışmıyor. Ekmek alma bahanesiyle kendimi tedavi edeceğim. Sizi de." demesinin ardından aracını çalıştırdığı ve boş yolları katederek 'Sokaklar bomboş, kimse yok, keşke bugün sokağa çıkma yasağı olsa' dediği ve aracının lastiklerini kaydırdığı görülüyor. Kısa sürede yakalanan sürücü D.G.’ye tehlikeli araç kullanmak ve sokağa çıkma yasağına uymamaktan toplam 1516 TL para cezası uyguladı. Pişman olduğunu belirten araç sürücüsü D.G., "Pişmanım abi pişmanım. Ekmek almaya çıkmıştım. Şeytana uydum. Arabanın arkası oynadı. Pişmanım" dedi.

DHA

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
konya , sokağa çıkma yasağı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM