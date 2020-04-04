Yasağa uymayan gençler polise yakalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında dün akşam açıkladığı yeni kararlar doğrultusunda toplu alanlarda, market ve semt pazarlarında maske takma zorunluluğu getirildi.

Aksaray’da kurulan halk pazarında, polis ve zabıta ekipleri sokağa çıkması yasaklanan 20 yaş ve altındakiler için denetim yaptı.

Yapılan kimlik kontrolünde pazara çalışmaya ve alışverişe gelen 5 genç, polis otosu ile evlerine götürüldü. El arabası ile malzeme taşıyan 10 yaşındaki bir çocuk da evine gönderildi.

Pazarcı Altın Kalkar, "Yaşınız küçükse pazara gelmeyeceksiniz. Devletimiz bizim için uğraşıyor. Yazık değil mi? Devletin polisini ne diye uğraştırıyorsunuz. Birimizin hastalanması Aksaray’ın hastalanmasına sebep oluyor. Uyarılara uymayan gençleri evlerine kilitlemek lazım. Bunlar hak ediyor" diye konuştu.

PENDİK'TE 20 YAŞINDAN KÜÇÜK PAZARCILARA CEZA

İstanbul'da Pendik Cumartesi pazarında zabıta ekipleri pazarcıları maske ve eldiven takmaları konusunda tezgahlarını açmadan önce uyardı. Tüm uyarılara rağmen maske ve eldivensiz çalışan pazarcıları tespit eden zabıta ekipleri pazarcılara cezai işlem uygulayarak tezgahlarını kapattı. Ayrıca pazarda dolaşan ve tezgah açan yaşı 20'den küçük olan kişileri tespit eden ekipler pazarcılara cezai işlem uyguladı. Öte yandan pazara eldivensiz bir şekilde girmek isteyen vatandaşlar da zabıta ekipleri tarafından uyarıldı. Ekipler, pazarda maskesiz ve eldivensiz dolaşan vatandaşlara ücretsiz maske ve eldiven dağıttı. Pazarda alışverişe çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar ise pazardan çıkartıldı.

ÜSKÜDAR'DA DENETİMLER SÜRÜYOR

Ülkenin tamamında daha önce 65 yaş üzerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş altına da getirilmesi üzerine Üsküdar Meydanı ve sahilinde sivil polisler ve zabıta ekipleri devriye gezerek denetim yaptı. Üsküdar iskelesinde ise maskesi olmayan vatandaşların geçişine izin verilmedi.

ŞANLIURFA’DA 20 YAŞ ALTI İÇİN DENETİM YAPILDI

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek caddeleri olan Atatürk Bulvarı ve Sarayönü Caddesi'nde 20 yaş ve altındakilerine yönelik denetim yaptı. Ekipler, cadde ve sokaklarda gördüğü gençlerin kimlik kontrolünü yaparak, yasak kapsamında kalanları evlerine gönderdi.

Ekipler ayrıca 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra 20 yaş ve altındakilerin de dışarıya çıkamayacağını ilişkin sık sık anons yaptı.

Tedbirler kapsamında oluşabilecek yoğunluğa karşı semt pazarının giriş ve çıkışları barikatla kapatılarak, geçişlere kısıtlama getirildi. Pazara gelenlere, zabıta ekipleri maske dağıtıp, sosyal mesafe kuralına uymaları, sebze ve meyvelerin seçilmemesi konusunda uyarılarda bulundu.

SİVEREK'TE GENÇLER YASAĞA UYMADI

Ülke genelinde, 20 yaş altı sokağa çıkma yasaklarının başladığı ilk günde Siverek’te küçük çocuklar ve gençlerin sokaklarda gezmesi dikkat çekti. Parkta bisiklete binmeye çıkan çocukların yanı sıra kaldırım kenarındaki çimlerde keçilerini otlatmaya çıkaran çocukların yasağa uymadığı görüldü.

Yasaklara uyan bir grup çocuk ise parklara gitmek yerine evlerinin önünde duran babalarının kamyonetine salıncak kurarak zaman geçirdi. Çocuklar, virüs salgını nedeni ile parka gidemedikleri için kamyonet kasasına salıncak kurup oynadıklarını söyledi.

PAZARDA MASKE ZORUNLULUĞUNA UYMAYANLARA ZABITADAN UYARI

Antalya'da, zabıta ekipleri, koronavirüse yönelik tedbirler kapsamında pazarlarda maske kullanımı ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma yasağına uymayanları uyardı. Maskesi olmayanlar pazar alanına alınmazken, 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki esnafın da tezgah kurmasına izin verilmedi.

Kepez ilçesinde Dokuma semtindeki pazar yerinde zabıta ekipleri, sabah saatlerinde alana girişleri sınırlandırdı. Kapıları bariyerle giriş ve çıkış olarak ayıran zabıta ekipleri, gelenlere dezenfektan verdi. Vatandaşlara sosyal mesafe olarak adlandırılan en az 1 metre yaklaşmama kuralına uymaları için çağrıda bulunan zabıta, maskesiz olanları da içeri almadı.

Pazar içerisinde esnafa maskesiz, eldivensiz bulunmamaları için sık sık anons yapan zabıta, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü esnafın da sokağa çıkma yasağı olduğu için tezgah açmaması konusunda uyarıda bulundu. Bazı pazar esnafının 20 yaş altında olduğu ve zaman zaman maske ile eldiven kullanmadığı gözlendi. Zabıtalar, bu kişileri, pazar yerinden çıkardı.

Zabıta, pazar yerinde vatandaşlara sosyal mesafeye dikkat etmeleri çağrısı yaptı. Vatandaşların çoğunlukla pazar yerine maske ve eldiven takarak geldiği gözlenirken bazılarının uyarıları dikkate almadığı fark edildi. Zabıtanın, maske bulunmadığı için pazar alanına almadığı Melike İzci, "Zabıta, maskem olmadığı için içeri almadı. Kapıdan süt aldım çıktım. Maskem yoktu hemen maske ve eldiven alıp geri geleceğim" dedi.

Maskesiz olduğu için pazara giremeyen bir vatandaş da "Eczaneler kapalı maske alamadım. Maske veren dağıtan da yok. Madem öyle, maske dağıtılmalı. Pazara giremediğim için geri dönüyorum" diye konuştu.

Pazar kapısından geri dönmek zorunda kalan Sabahattin Okatan ise sağlık için alınan kurallara uymaya çaba gösterdiklerini ve maske temin edeceğini söyledi.

Pazar yerinde maske takma zorunluluğuna uymayan bir vatandaş da zabıta ekiplerine 60 yaşında olduğunu ve maske ile eldiven alacak parasının olmadığını söyledi. Zabıta ekiplerinin belediyeyi arayıp, ihtiyaçlarını belirtmesi halinde isteklerinin evine getirileceğini söylemesi üzerine vatandaş, pazardan ayrıldı.

Pazar esnafı arasında yer alan 16 yaşındaki Mehmet Ali Menekşe, yasaktan haberi olmadığını ve ailesine yardım etmek için tezgahta satış yaptığını söyledi. Menekşe, zabıtanın uyarısının ardından pazardan ayrıldı.