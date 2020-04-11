Yasağın ardından Bilim Kurulu'nda istifa sesleri iddiası !

İçişleri Bakanlığı'nın, 31 kent için alınan sokağa çıkma yasağı kararını gece geç saatlerde açıklaması, Bilim Kurulu'nda depreme neden oldu.

Yasağın duyulduğu ilk andan itibaren vatandaşların market, fırın, benzinlik ve ATM'lere akın etmesi, maskesiz ve eldivensiz sokağa çıkarak kuyruğa girenler nedeniyle sosyal mesafenin ortadan kalkması Bilim Kurulu'nda iktidara yönelik bir tepki oluşturdu.

"FAHRETTİN KOCA DA RAHATSIZ"

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberine göre, yaşanan tablonun, Bilim Kurulu'ndaki bazı üyeleri istifa noktasına getirdiği, ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın devreye girerek söz konusu isimleri ikna ettiği öne sürüldü. Edinilen bilgilere göre ise, Koca'nın da tedbirsiz şekilde sokağa çıkma yasağından rahatsız olduğu belirtildi.

"BAŞARILI MÜCADELEYE DARBE VURULDU"

İstifa etmeyi düşünen Bilim Kurulu üyelerinin sokağa çıkma yasağının iki saat önceden duyurulması sonucunda halkın market, büfe, fırın ve benzin istasyonlarına yığılmasının bugüne kadar salgına karşı verilen başarılı mücadeleye darbe vurulduğu şeklinde gördüğü kaydedildi. İstifa noktasına gelen üyelerin, "İstifa ederseniz, Türkiye'yi koronaya karşı mücadelesinde yalnız bırakmakla anılırsınız" denilerek ikna edildiği iddia edildi.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü ise, sokağa çıkma yasağı kararı ardından yurttaşların market büfe ve bakkallara akın etmesi ile ilgili değerlendirmesinde, "İyi gidiyorduk, ama bugünkü karar sonrası sokağa taşan insanların etkilerini maalesef bir kaç hafta sonra acı şekilde yaşayacağız. Gelen görüntüler çok vahim gerçekten çok üzgünüm” şeklinde konuşmuştu.