Yasak aşk yaşadığı sevgilisinin kocası evi basınca olanlar oldu!

Nijerya’da kaydedilen görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam yasak aşk yaşadığı sevgilisinin kocasının evi basması üzerine adeta Süperman’e dönüştü.

Nijerya’da kaydedilen ve sosyal medyada gündem yaratan görüntülerde ismi açıklanmayan bir adam ilişki yaşadığı evli kadının kocasının eve gelmesi üzerine kaçacak yer aradı. Kız arkadaşının eşinin eve dönüşen habersiz olan ve hazırlıksız bir şekilde yakalanan adam başka seçeneği kalmayınca camdan dışarı çıktı.

CAMDAN DAKİKALARCA SALLANDI

Görgü tanıklarının kaydettiği görüntülerde genç sevgili ihanetin ifşa edilmemesi için dakikalarca camın pervazına tutunarak sallandı. O anlar saniye saniye kaydedilirken sosyal medyada da gündem yaratmayı başardı.