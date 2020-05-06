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  3. 06 Mayıs 2020 16:45

Yasak dinlemeyen alkollü vatandaşa 3 bin 150 TL ceza

İstnabul Üsküdar sahil yollarında uygulanan koronavirüs yasaklarını dinlemeyen ve alkol aldığı belirlenen vatandaşa para cezası uygulandı.

Yasak dinlemeyen alkollü vatandaşa 3 bin 150 TL ceza
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Corona virüs tedbirleri kapsamında sahil ve sahil yollarında yürüyüş, spor yapmak ve oturmak yasaklanmıştı. Sabah saatlerinde Üsküdar'da denetim yapan polisler Salacak sahil yolunda otomobilinde bekleyen bir vatandaşı yasak olduğu gerekçesiyle sahilden ayrılması yönünde uyardı.

Uyarılara rağmen sahilden ayrılmayan kişi aracından inerek polislerin yanına gitti. Defalarca yapılan uyarıya rağmen polise mukavemet gösteren ve alkollü olduğu belirtilen kişi gözaltına alındı. Doğancılar Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 150 TL para cezası kesildi.

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üsküdar , yasak , koronavirüs
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