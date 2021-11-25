Yasak Elma’dan Berk Oktay ile Biran Damla Yılmaz'dan samimi görüntü!

Fox Tv’nin fenomen dizisi Yasak Elma’nın iki oyuncusu Berk Oktay ile Biran Damla Yılmaz’ın samimi fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

Pazartesi akşamları yayınlanan Yasak Elma dizisinin hayranları sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf sonrası ikiye bölündü. Son yılların en çok izlenen yapımlarından biri olan Yasak Elma dizisine şimdiye kadar birçok oyuncu geldi, gitti. Birlikte sosyal medyayı da aktif kullanan Berk Oktay ile Biran Damla Yılmaz ikilisi, Yasak Elma dizisinin olduğu günlerde sıkça paylaşım yapmayı ihmal etmiyor.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA KONUSU OLDU

Başrollerini Eda Ece, Şevval Sam, Berk Oktay, Biran Damla Yılmaz ve Murat Aygen’in paylaştığı Yasak Elma setinden yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Fotoğraftaki Berk Oktay ile Biran Damla Yılmaz’ın samimi halleri tartışma yarattı.

'Sevgiliniz rol arkadaşıyla böyle bir poz verebilir mi?' tweeti ile başlayan tartışmaya birçok cevap geldi. Bazı kullanıcılar, ikilinin samimi hallerini doğru bulmazken bazıları ise bu tartışmanın gereksiz olduğunu ve ikilinin sadece arkadaş olduğunu savundu.