  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 11 Nisan 2020 16:28

Yasak sonrası o şirketler hizmetlerini durdurdu !

Sokağa çıkma yasağının ilk gününde hizmetlerine devam eden online alışveriş uygulamaları Getir ve Banabi, sipariş dağıtımlarını durdurduklarını açıkladı.

Yasak sonrası o şirketler hizmetlerini durdurdu !
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

İstanbul'da hizmet veren online alışveriş uygulamaları, sokağa çıkma yasağının ilk gününde sipariş dağıtımlarını sürdürdü.

Öğleden sonra gelen açıklamalarda Banabi sahibi Nevzat Aydın "Olmadı, açık tutamadık Banabi’yi. Pazar gecesi 24:00’da tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın." açıklamasını yaptı.

Getir ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bugün saat 13:00 itibarıyla sipariş almayı durdurduk. 14:00 itibarıyla depolarımızı kapatıyoruz. Pazartesi sabahı görüşmek üzere."

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
sokağa çıkma yasağı , getir , banabi
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM