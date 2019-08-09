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  3. 09 Ağustos 2019 08:13

Yasak yola giren TIR'cının polise verdiği cevap şaşırttı

Zonguldak'ın Ereğlil ilçesinde, TIR'ların girmesinin yasak olduğu yola giren ve evraklarını isteyen polislere ''Sen kimsin ?'' diye karşılık veren sürücüye 1500 TL ceza kesildi. Polis ise sürücü hakkında şikayetçi oldu.

Yasak yola giren TIR'cının polise verdiği cevap şaşırttı
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iddiaya göre TIR’ların girmesinin yasak olduğu yola giren ve trafik polislerine ’Sen kimsin?’ diyerek evraklarını vermeyen TIR sürücüsü İ.T., polis merkezine götürüldü. İ.T.’ye 1500 TL ceza kesilirken, polis ise hakkında şikayetçi oldu.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Sarıkorkmaz Mahallesi’nde meydana geldi. 81 DU 501 plakalı TIRın sürücüsü İ.T., TIR’ın girmesinin yasak olduğu sokağa girince trafik sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen trafik polisi ile tartışmaya başlayan TIR sürücüsü İ.T., iddiaya göre polisin evraklarını istemesi üzerine ’Sen kimsin?’ diyerek evraklarını vermek istemedi. Takviye ekiplerin gelmesi ile olay karakola taşındı. TIR sürücüsü İ.T.’ye 1500 TL ceza kesildi. Ayrıca trafik polisi, görevini yaptırmadığı gerekçesiyle sürücü İ.T.’den şikayetçi oldu.

DHA

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