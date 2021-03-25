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Yasaklar geri dönecek mi? Bilim Kurulu toplantısı başladı

Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Covid-19 salgınında günlük vaka sayısı yeni normalleşme dönemiyle birlikte hızla artmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın dün açıkladığı tabloya göre toplam can kaybı 30 bin 462'ye yükselirken toplam vaka sayısı ise 3 milyon 91 bin 282'ye ulaştı. Günlük vaka sayısı 29 bin 762'ye yükseldi, toplam vaka sayısı da 3 milyonu aştı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı.

Alınan bilgiye göre, toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

Toplantıda vaka yoğunluğu haritasında riskli grupta yer alan iller için yeni tedbirler çıkıp çıkmayacağı değerlendirilecek.

 

Etiketler koronavirüs bilim kurulu fahrettin koca sağlık bakanlığı
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