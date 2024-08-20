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Yasaklı ormana giren 9 kişiye para cezası

Yasaklı ormana giren 9 kişiye para cezası
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Aydın'ın Efeler, Kuşadası ve Nazilli ilçelerinde, yasak olmasına rağmen ormana giren 9 kişiye, toplam 18 bin 468 TL para cezası kesildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından orman yangınlarının önlenmesi kapsamında 17-19 Ağustos 2024 tarihleri arasında, il genelinde devriye görevi yapıldı. Aydın Valiliğinin 2024/1 sayılı 'Orman Yangınlarının Önleyici Tedbirler' konulu komisyon kararı doğrultusunda yasaklama kararlarına uymayarak, ormanlara giren, mangal yakıp piknik yapan, ot ve anız yakan, yangına sebebiyet veren kişilere yönelik denetimde bulunuldu. Devriye görevi sırasında 8 Ağustos'a kadar ziyaretçilere kapatılan Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Milli Parkı'na tekne vasıtasıyla deniz yolu ile giren 3, Efeler ilçesi Ilıcabaşı, Karaköy Mahallesi ve Anbarcık Mahallesi'nde ormana giren 3 ve Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde ormana giren 3 kişiye 2 bin 52'şer lira olmak üzere toplam 18 bin 468 TL para cezası kesildi.

Jandarma yetkilileri, ormanları ve canlıları korumak ve yangınların önlenmesi amacıyla devriye faaliyetlerine aralıksız devam edeceklerini bildirdi.

DHA

Etiketler Aydın yasak orman
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