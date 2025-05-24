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Yasemen Latife Ayvaz’dan İstanbul’da “Mekanda Sanat'' Buluşması

Yasemen Latife Ayvaz’dan İstanbul’da “Mekanda Sanat'' Buluşması
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Yasemen Latife Ayvaz, İstanbul merkezli bir ressamdır. Sanatında doğa, hafıza, zaman ve duygular arasında köprüler kurarak çok katmanlı anlatılar yaratır. Gözleme dayalı güçlü bir bakış açısıyla çalışan Ayvaz, İstanbul’un tarihinden, ışığın gün içindeki değişiminden ve doğanın geçiciliğinden ilham alır.

Eserlerinde sadece renklerle değil, aynı zamanda altın, kum ve çeşitli doğal dokularla da ifade gücünü zenginleştirir. Bu materyaller aracılığıyla izleyiciyle daha derin ve duyusal bir bağ kurar. Onun tuvalleri; anıların izini süren, zamanı katmanlara ayıran ve her biri bir duygunun ya da geçici bir anın görsel tanıklığı olan resimlerden oluşur.

Ayvaz için resim yapmak bir yüzeyin boyanmasından öte, içsel bir yolculuktur. Renklerin psikolojik etkisini ön planda tutarak, izleyicide bir duygulanım yaratmayı hedefler. Atölyesi onun için yalnızca bir üretim alanı değil; aynı zamanda düşüncenin, sessizliğin ve dönüşümün gerçekleştiği bir mekândır.

Yasemen Latife Ayvaz, İstanbul merkezli bir ressamdır. Sanatında doğa, hafıza, zaman ve duygular arasında köprüler kurarak çok katmanlı anlatılar yaratır. Gözleme dayalı güçlü bir bakış açısıyla çalışan Ayvaz, İstanbul’un tarihinden, ışığın gün içindeki değişiminden ve doğanın geçiciliğinden ilham alır.

Sanatçı bugüne kadar Türkiye’de ve yurtdışında çeşitli karma sergilerde yer almış; bireysel sergilerinde ise kişisel dünyasını izleyiciyle samimi bir biçimde paylaşmıştır. Her yeni sergisinde, izleyiciyi hem kendi iç yolculuğuna hem de evrensel bir zamansal deneyime davet eder.

Ünlü ressamın Tarabya’daki atölyesi, Mayıs ayı boyunca sanatseverlere kapılarını açıyor.

Çağdaş Türk sanatının öne çıkan isimlerinden Yasemen Latife Ayvaz, İstanbul Tarabya’da bulunan kendi atölyesinde gerçekleştirdiği “Mekânda Sanat” konseptli sergisiyle sanatseverleri özel bir yolculuğa davet ediyor. Sergi, sanatçının son dönem eserlerinden oluşuyor Mayıs ayında ile gezilebiliyor.

Yasemen Latife Ayvaz, İstanbul merkezli bir ressamdır. Sanatında doğa, hafıza, zaman ve duygular arasında köprüler kurarak çok katmanlı anlatılar yaratır. Gözleme dayalı güçlü bir bakış açısıyla çalışan Ayvaz, İstanbul’un tarihinden, ışığın gün içindeki değişiminden ve doğanın geçiciliğinden ilham alır.

Ayvaz’ın eserlerinde İstanbul’un derinlikli dokusu, doğası, tarihi ve kültürel zenginliği güçlü bir biçimde hissediliyor. Sanatçı, İstanbul’u “sonsuz bir ilham kaynağı” olarak tanımlıyor ve şöyle diyor:

“İstanbul’da yaşıyor olmak benim için büyük bir şans. Dünyada birçok yere gittim ve gözlemledim ama Türkiye ve İstanbul kadar beni etkileyen bir yer olmadı. Hareket eden araçlar, Boğaz, tarihi yapılar, doğa… Bunların hepsi bana ilham veriyor.”

Yasemen Latife Ayvaz, İstanbul merkezli bir ressamdır. Sanatında doğa, hafıza, zaman ve duygular arasında köprüler kurarak çok katmanlı anlatılar yaratır. Gözleme dayalı güçlü bir bakış açısıyla çalışan Ayvaz, İstanbul’un tarihinden, ışığın gün içindeki değişiminden ve doğanın geçiciliğinden ilham alır.

Renklerin ve malzemenin psikolojik gücünü ön planda tutan Ayvaz, sisli, güneşli ya da yağmurlu havalarda içinde bulunduğu duygu durumuna göre gözlem yapıyor, notlar alıyor ve fotoğraflar çekiyor. Bu duyusal kayıtlar, eserlerine katman katman işleniyor.

“Ben çok iyi bir gözlemciyim. Yürürken, koşarken hatta araba kullanırken bile ışığı, gökyüzünü, renkleri, binaları ve formları gözlemlerim. Bu gözlemler bana bir şeyler çağrıştırır ve o çağrışımlar, zamanla tuvale dönüşür.”

Sanatçı aynı zamanda uluslararası sanat koleksiyoncularının da ilgi odağı. Son dönemde Dubai, Katar ve hatta savaşın gölgesindeki Lübnan’a kadar eserleri ulaştı. Ayvaz’ın eserlerinde kullandığı kırmızı tonlar, altın ve kum gibi malzemeler, hem kültürel hem de kişisel anlamlar taşıyor.

Yasemen Latife Ayvaz, İstanbul merkezli bir ressamdır. Sanatında doğa, hafıza, zaman ve duygular arasında köprüler kurarak çok katmanlı anlatılar yaratır. Gözleme dayalı güçlü bir bakış açısıyla çalışan Ayvaz, İstanbul’un tarihinden, ışığın gün içindeki değişiminden ve doğanın geçiciliğinden ilham alır.

“Renkler benim için sadece görsel bir unsur değil; ruh halimi, psikolojimi, yaşadığım duyguları anlatmanın bir yolu. Deneyselliğe çok önem veriyorum. Her bir katman, bir duyguya işaret ediyor.”

“Mekânda Sanat” sergisi, sadece bir sergi değil; sanatçının yaşam alanında onun gözünden İstanbul’u, duyguları ve zamanın izlerini deneyimleme fırsatı sunuyor.

  Adres: Fıstıkçamı sokak No:3 Tarabya Sarıyer İstanbul
     Ziyaret: Mayıs 2025 süresince randevu ile ziyaret edilebilir.

İletişim: Muştak Ayvaz 0543 732 7878 [email protected]

Instagram: @yasemenlatifeayvaz

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Etiketler Yasemen Latife Ayvaz
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