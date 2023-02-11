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Yasemin Sakallıoğlu ve eşinin acı günü

Yasemin Sakallıoğlu ve eşinin acı günü
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Ünlü komedyen Yasemin Sakallıoğlu, Gaziantep'te yaşayan eşinin amcası ve yengesini kaybettiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Depremlerde hala mucize haberleri gelmeye devam ederken, bilanço giderek ağırlaşıyor. Yasemin Sakallıoğlu eşinin, Gaziantep'te yaşayan amcası ve yengesini kaybettiğini duyurdu.

AFAD ile koordineli olarak bölgeye yardım tırı gönderen Yasemin Sakallıoğlu'ndan üzücü haber geldi. Ünlü komedyen sosyal medya hesabı üzerinden eşi Burak Yırtar'ın amcası ve yengesini kaybettiğini şu sözlerle duyurdu:

''Biz eşimin amcasını ve yenesini maalesef bugün kaybettik. Umarım herkes mucizeler yaşar ve sevdiklerine kavuşur. Tek duam budur''

 Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi Burak Yırtar ise üzüntüsünü şu sözlerle dile getirdi ''Canım İbrahim amcam ve Nilgün yengem maalesef enkazdan sağ çıkamadılar..Beş gündür tüm imkanlarıyla ellerinden gelen her şeyi yapan Afad ,Tsk ,Umke ,Polis arama kurtarma ,Kuwait fire force ekiplerine ve bizler için dua eden herkese teşekkür ederiz. Başımız sağolsun.''

Etiketler gazsiantep sakallıoğlu deprem
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