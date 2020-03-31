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  3. 31 Mart 2020 16:15

Yaşlı adam evinde ölü bulundu !

Kahramanmaraş’ta yalnız yaşayan 68 yaşındaki yaşlı adam evinde ölü bulundu. Yaşlı adamda kemik erimesi hastalığı olduğu öğrenildi.

Yaşlı adam evinde ölü bulundu !
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Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesi, Azerbaycan Bulvarı üzerinde 3 katlı binanın en üst katında yalnız yaşayan 68 yaşındaki Nevzat E.’yi ziyaret için gelen kardeşi Ahmet E. (58) evin kapısını açamayınca durumdan şüphelenerek polisi aradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapının kilitli olması nedeniyle itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve balkondan girdi. Evinde hareketsiz bulunan yaşlı adamın öldüğü belirlendi.

Yaşlı adamın kemik erimesi hastalığı olduğu öğrenildi.

İHA

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