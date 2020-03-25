Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya dökmüşlerdi ! Cezası belli oldu

Bağcılar'da yaşlı adama maske takıp, kolonya döken kişi gözaltına alındı

İstanbul Bağcılar'da, yaşlı bir vatandaşa zorla maske takıp başına kolonya döken zanlıya 14 gün ev hapsi ile corona virüs salgınının ardından 15 gün süreyle en yakın huzurevini haftada iki kez ziyaret etme cezası verildi.

SAVCILIK İFADESİ DE ORTAYA ÇIKTI

Bakırköy Adalet Sarayı'nda savcıya ifade veren şüpheli Osman K. kendisinden şikayetçi olan İhsan Öztürk'ü 2 yıldır tanıdığını ifade etti.

Osman K. ifadesinde "İhsan Öztürk'le samimiyetimiz vardır. Kendisi mahalleden, çevreden bozuk para şeklinde yardım isteyen bir şahıstır. Kendisini gariban bir şahıs olarak tanıdım. Bu nedenle kendisine sahip çıkmaya çalışmaktayım. Ben kendisine zaman zaman da harçlık vermekteyim. Lokantada yediği yemeklerin ücretini ben ödemekteyim. Berberde tıraş olduğunda yine ücretini ben ödemekteyim" diye konuştuğu bildirildi.

Olay anını da anlatan Osman K. ifadelerini şöyle sürdürdü:

"Söz konusu olan cep telefonu ile çekilen görüntülere ilişkin olay bundan 20 gün öncesine aittir. O tarihte ülkemizde corona virüs tehlikesi yoktu. Öztürk, benim yanıma gelerek 'Ben corona oldum 20 TL versene' şeklinde sözler söyledi. Ben bu sözleri şaka mahiyetinde söylediğini anladım, ben de şaka mahiyetinde 'Maskeyi tak kolonyayı da dök, git hemen evine' şeklinde sözler söyledim. Bu esnada şakayı kameraya çekmek istedim. Benim farklı bir kastım yoktur. Çekilen görüntüleri sosyal medya hesabımdan yayınladım. Ben herhangi bir internet fenomeni olan bir şahıs değilim. Videoyu yayınladığımda İhsan Öztürk'ün oğlu benden videoyu silmemi istedi, ben de sildim. Hesabı da kapattım. İhsan Öztürk'ü herhangi bir şekilde tehdit de etmedim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bu şekilde savunma yapmak durumunda kaldığım için de üzgünüm."