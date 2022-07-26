Yat yarışında Yunan tacizi! Sahil Güvenlik müdahale etti

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Bulamaç Adası’nda ''Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı''na katılan yelkenli tekneye taciz girişiminde bulunana Yunan sahil güvenlik unsuruna müdahale edildiğini duyurdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; dün saat 08.50'de Bulamaç Adası'nın 3,8 deniz mili (yaklaşık 7 kilometre) güneybatısında 'Deniz Kuvvetleri Kupası Açık Deniz Yat Yarışı'na katılan bir yelkenli tekneye Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca taciz teşebbüsünde bulunuldu. Türk Sahil Güvenlik botu tarafından Yunan Sahil Güvenlik unsuruna müdahale edildi. Türk Sahil Güvenli Komutanlığı’na ait bot ile gerçekleştirilen önleme manevraları ile Yunan Sahil Güvenlik unsuru engellenip, bölgeden uzaklaştırıldı.

DHA