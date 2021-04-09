Yatay geçiş şartları değişti

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'deki üniversitelere geçişlerde ve diploma denkliğinde suistimalleri önlemek için yeni bir düzenlemeye gitti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yurt dışı yükseköğretim kurumları diploma denklikleri ile yatay geçiş işlemlerindeki suistimallerin engellemesine yönelik düzenleme yapıldı. ÜNİVERSİTENİN DÜNYA SIRALAMASINDA İLK 400'DE OLMASI GEREKECEK Düzenlemeye göre, dünya sıralamasında ilk 400'de yer alan bir üniversitede kayıtlı öğrenciler, gerekli şartları taşıyorsa yatay geçiş yapabilecek. Bunun dışındakiler için yatay geçiş şartları ortaöğretimini tamamladıkları ülkeye göre değişecek. LİSEYİ TÜRKİYE'DE OKUYANLAR İÇİN BAŞARI SIRALAMASI ŞARTI OLACAK Ortaöğretimini Türkiye’de tamamlayanların, merkezi sınava girmesi ve yatay geçiş için başarı puanı sıralaması şartını sağlamış olması gerekecek.