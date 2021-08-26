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Yatılı Kuran kursunda korkunç olay: 10 yaşındaki çocuk yandı

Yatılı Kuran kursunda korkunç olay: 10 yaşındaki çocuk yandı

Bursa'nın Kestel ilçesindeki Kur'an kursunda yatılı eğitim gören 10 yaşındaki Y.K, üzerlerine kolonya döküp çakmakla oynadı. Tehlikenin farkında olmadan oyun oynamaya devam eden Y.K., kısa süre sonra yanarak yaralandı.

Olay, Çamlıtepe Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu'nda meydana geldi. İddiaya göre, yurtta kalan çocuklara pandemi nedeniyle kolonya verildi. Çocuklardan Y.K., C.S. ve M.Ö. kolanyaları birbirlerinin üzerine döktü. Daha sonra, C.S. ve M.Ö. çakmakla oynarken, Y.K.'nin yanmasına neden oldu. Yaralanan Y.K., hastaneye kaldırıldı. Çocuğun tedavisi sürerken, iki arkadaşının da ifadeleri alındı.

Bursa Müftüluğü, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını bildirirken, Diyanet İşleri Başkanlığı'na da bilgi verildiğini açıkladı.

Etiketler kuran kursu kestel bursa yangın çocuk yandı diyanet
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