Yatırımcılar dikkat ! Altın fiyatları ne kadar oldu ?

Altın haftayı düşüşle tamamlayarak yatırımcısını şaşırttı. Altının gramı İstanbul Kapalıçarşı'da 215,30 liradan satıldı. Çeyrek altın kaç lira? Gram altın ne kadar oldu? Yatırımcısı altın fiyatları konusunda araştırmalarını sürdürüyor.



İşte altın yatırımı yapmak isteyen ya da altınını bozdurmak isteyen vatandaş için 2 Kasım 2018 Cuma güncel altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

İstanbul Kapalıçarşı'da 215,10 liradan alınan gram altın 215,30 liradan satıldı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

693 liradan alınan yarım altın 703 liradan ve 346 liradan alınan çeyrek altın 351 liradan satıldı.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 418 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 439 liradan, 196 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 200 liradan, bin 385 liradan alınan tam altın bin 405 liradan, satıldı.

BORSADA SON DURUM

Borsa, haftanın son iş gününü yüzde 1.88’lik yükselişle tamamladı.