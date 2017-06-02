Yavru ebabil kuşu bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesinde bir esnaf tarafından bulunan ebabil yavrusu Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Duyarlı esnaf, uçamayan ve aç olan kuşu sinekle besledikten sonra yetkililere teslim etti.

Neredeyse tüm ömrünü uçarak geçtiği bilinen esrarengiz kuş ebabil, bu kez Manisa'nın Salihli ilçesinde bulundu. Kentte esnaflık yapan Ertan Akdemir, iş yerinin önünde yavru bir kuş buldu. Yavru kuşu iş yerine alan esnaf Akdemir, internette yaptığı araştırma sonucunda kuşun ebabil olduğunu fark etti. Uçamayan yavru ebabili sinekle besleyen Akdemir, daha sonra durumu Salihli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine haber verdi.

İş yerine gelen Veteriner İşleri Müdürü Veteriner Hekim Birol Avcı, ebabilin çok küçük olduğu için henüz uçamadığını söyledi. Avcı, Salihli Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir süre kontrol altında tutacakları kuşu, daha sonra Orman ve Su İşleri Bakanlığı 4'üncü Bölge Manisa İl Şube Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Salihli Şefliği’ne teslim edeceklerini söyledi.

Kaldırımda uçmaya çalışan bir kuş gördüğünü ifade eden esnaf Ertan Akdemir ise “Daha önce hiç görmediğim bir cins olan kuşun internette yaptığım araştırma sonucunda ebabil olduğunu fark ettim. Daha sonra yetkililere haber verdim. Yetkililer gelene kadar onu sinekle besledim” dedi.