Yaya geçidinde Elif'in öldüğü, arkadaşının ağır yaralandığı kaza kamerada

Mersin'de yaya geçidinden yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı 11 yaşındaki 2 ortaokul öğrencisinden birinin öldüğü, diğerinin ise ağır yaralandığı kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçen yıl 23 Mayıs'ta Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde meydana geldi. Kepçe operatörü olarak çalışan C.T. yönetimindeki kamyonet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri E.E. ve E.Y.'e çarptı. Kazada E.E. yaşamını yitirirdi.

Ağır yaralanan E.Y.'in ise tedavisi hastanede sürüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan C.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Öte yandan kaza, yayalara yol veren belediye otobüsünün kamerasına yansıdı. Görüntülerde ele tutuşup karşıya geçmeye çalışan öğrencilere kamyonetin çarptığı anlar yer aldı. (DHA)

"Bir kusurum olmadığını düşünüyorum"

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede tutuklu sanık C.T.'nın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, sürücünün kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi. Davanın ilk duruşması bugün Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık C.T., müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık C.T., "Kaza günü iş yerimin aracıyla seyir halindeydim. Sol şeritte ilerlerken sağda belediye otobüsü duruyordu. Belediye otobüsünün yanından geçerken 2 çocuk yola atladı. Görür görmez frene bastım ama kaza olmuştu. Hızım 50 kilometre civarındaydı. Belediye otobüsü tabelaları kapattığı için yaya yolu tabelalarını göremedim. Kazadan sonra çocukların yanına koşup yardım istedim. Kazada bir kusurum olmadığını düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Müşteki avukatı Hibe Gökalp, sanığın olayı olası kastla gerçekleştirdiğini, dolayısıyla 'Bilinçli taksirle' yargılanması gerektiğini söyledi. Sanığın uyarı levhalarına ve işaretlerine rağmen hızını düşürmeyerek olayı gerçekleştirdiğini savunan Gökalp, "Yaya geçidinde belediye otobüsü öğrencilere yol vermek için durmuş ama sanık eylemine devam etmiş. Herkesin adalet beklediği bir dosya. Şikayetçiyiz, en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu. Duruşmaya katılan çocukların yakınları, sanığın cezalandırılmasını istedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve tedavisi süren Elif Yüksel ile ilgili kati raporunun alınması için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. (DHA)

DHA