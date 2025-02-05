  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir kız çocuğu ölmüş, bir kız çocuğu yaralanmıştı... İşte o kahreden an!

Yaya geçidinde Elif'in öldüğü, arkadaşının ağır yaralandığı kaza kamerada

Güncelleme:

Mersin'de yaya geçidinden yolun karşısına geçerken kamyonetin çarptığı 11 yaşındaki 2 ortaokul öğrencisinden birinin öldüğü, diğerinin ise ağır yaralandığı kazanın araç kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, geçen yıl 23 Mayıs'ta Yenişehir ilçesi Gökçebelen Mahallesi'nde meydana geldi. Kepçe operatörü olarak çalışan C.T. yönetimindeki kamyonet, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Yenişehir Anadolu İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencileri E.E. ve E.Y.'e çarptı. Kazada E.E. yaşamını yitirirdi.

Ağır yaralanan E.Y.'in ise tedavisi hastanede sürüyor. Kazanın ardından gözaltına alınan C.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı.

Öte yandan kaza, yayalara yol veren belediye otobüsünün kamerasına yansıdı. Görüntülerde ele tutuşup karşıya geçmeye çalışan öğrencilere kamyonetin çarptığı anlar yer aldı. (DHA)

"Bir kusurum olmadığını düşünüyorum"

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame tamamlandı. Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede tutuklu sanık C.T.'nın 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılması talep edildi.

İddianamede, sürücünün kazanın oluşumunda asli kusurlu olduğu belirtildi. Davanın ilk duruşması bugün Mersin 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık C.T., müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık C.T., "Kaza günü iş yerimin aracıyla seyir halindeydim. Sol şeritte ilerlerken sağda belediye otobüsü duruyordu. Belediye otobüsünün yanından geçerken 2 çocuk yola atladı. Görür görmez frene bastım ama kaza olmuştu. Hızım 50 kilometre civarındaydı. Belediye otobüsü tabelaları kapattığı için yaya yolu tabelalarını göremedim. Kazadan sonra çocukların yanına koşup yardım istedim. Kazada bir kusurum olmadığını düşünüyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Müşteki avukatı Hibe Gökalp, sanığın olayı olası kastla gerçekleştirdiğini, dolayısıyla 'Bilinçli taksirle' yargılanması gerektiğini söyledi. Sanığın uyarı levhalarına ve işaretlerine rağmen hızını düşürmeyerek olayı gerçekleştirdiğini savunan Gökalp, "Yaya geçidinde belediye otobüsü öğrencilere yol vermek için durmuş ama sanık eylemine devam etmiş. Herkesin adalet beklediği bir dosya. Şikayetçiyiz, en üst sınırdan cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu. Duruşmaya katılan çocukların yakınları, sanığın cezalandırılmasını istedi. Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksiklerin giderilmesi ve tedavisi süren Elif Yüksel ile ilgili kati raporunun alınması için duruşmayı erteledi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi. (DHA)

 

DHA

Etiketler kaza elif yaya geçidi kaza anı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AVM'deki kuyumcu soygununda günlerdir aranan hırsız havalandırma boşluğundan çıktı! AVM'deki kuyumcu soygununda günlerdir aranan hırsız havalandırma boşluğundan çıktı! Emekliler ''zam oranım az kaldı'' deyip TÜİK'i dava etti! Maaşlara ''dava zammı'' gelebilir! Emekliler ''zam oranım az kaldı'' deyip TÜİK'i dava etti! Maaşlara ''dava zammı'' gelebilir! İrem Derici'den kendi gibi çılgınca aşk ilanı! İlk gören Galatasaray formalı bir Quaresma sandı İrem Derici'den kendi gibi çılgınca aşk ilanı! İlk gören Galatasaray formalı bir Quaresma sandı Bu pazar seçim olsa... Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi anketinden dikkat çeken sonuçlar Bu pazar seçim olsa... Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi anketinden dikkat çeken sonuçlar Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni için olay iddia Cinsiyet değiştiren sosyal medya fenomeni için olay iddia Sibirya soğukları ve kar yağışı başladı... Peki ne kadar sürecek ? Sibirya soğukları ve kar yağışı başladı... Peki ne kadar sürecek ? Mahkemeden Dilan Polat'ın ''enerciiiii''sini arttıracak karar Mahkemeden Dilan Polat'ın ''enerciiiii''sini arttıracak karar Türkiye'nin en özel erkek berberinden akıl almaz görüntüler Türkiye'nin en özel erkek berberinden akıl almaz görüntüler Netanyahu ile görüşen Trump'tan Filistin için skandal ifadeler! Netanyahu ile görüşen Trump'tan Filistin için skandal ifadeler! İstediği süre dolan İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kartalkaya açıklaması İstediği süre dolan İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kartalkaya açıklaması
Danilo Zanna şefin İstanbul'daki restoranındaki adisyon ''yok artık'' dedirtti Danilo Zanna şefin İstanbul'daki restoranındaki adisyon ''yok artık'' dedirtti Prof. Dr. Naci Görür'den olası bir deprem için kabus senaryosu! Prof. Dr. Naci Görür'den olası bir deprem için kabus senaryosu! Kolonlarından çatırtılar gelen 5 katlı bina boşaltıldı Kolonlarından çatırtılar gelen 5 katlı bina boşaltıldı Survivor'da MasterChef kazası geçiren Ayşe'den bir kötü haber daha Survivor'da MasterChef kazası geçiren Ayşe'den bir kötü haber daha ''Türkiye Başsavcılığı’ kuruldu da haberimiz mi yok ?'' ''Türkiye Başsavcılığı’ kuruldu da haberimiz mi yok ?'' ''Sarı Serum''dan bir ölüm daha! Evinde kullandı, hastanede öldü! ''Sarı Serum''dan bir ölüm daha! Evinde kullandı, hastanede öldü! Ege'deki deprem fırtınası sürerken dikkat çeken uyarı: 4'üncü büyük tehdit ortaya çıktı Ege'deki deprem fırtınası sürerken dikkat çeken uyarı: 4'üncü büyük tehdit ortaya çıktı AK Partili gençlik kolları başkanından teğmenler için skandal ifadeler AK Partili gençlik kolları başkanından teğmenler için skandal ifadeler Okul bahçesinde çocukların gözü önünde öğretmene veli dayağı! Okul bahçesinde çocukların gözü önünde öğretmene veli dayağı! Antalya'da kabus: Yolcu otobüsü uçurumdan aşağı yuvarlandı Antalya'da kabus: Yolcu otobüsü uçurumdan aşağı yuvarlandı