Yayın hayatına 30 Kasım'da başlamıştı! Olay TV neden kapandı?

Yayın hayatına 30 Kasım’da başlayan Olay TV ekranı bu akşam karartıldı. Nevşin Mengü'nün sunduğu Ana Haber’e konuk olan Olay TV Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, "Cavit Bey, 'Bana iktidardan çok büyük baskı var, dedi kendisi. Devam edemeyeceğim’ dedi. Cavit bey iktidarı işaret etti. Bu nedenle Olay TV yayınını sonlandırıyor” açıklamasını yaptı. Sarılar, yayın hayatına devam etmek için alan arayışlarının sürdüğünü belirterek "Burada çalıştığımız 180 arkadaşımızla birlikte yeni bir mecrada mutlaka özgür haberciliğe devam edeceğiz" dedi. Ardından Ankara ve İstanbul stüdyolarından çalışan basın emekçileri de yayına katılarak alkışlarla izleyicilerine veda ettiler. Daha sonra ekran karartıldı.

ÇAĞLAR: YENİ BİR EKİPLE BAŞLAYABİLİRİM

Olay TV'nin kapanmasının ardından açıklamalarda bulunan eski bakanlardan iş insanı Cavit Çağlar, “Kanalın lisansı elimde uygun bir zamanda yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim” dedi.

Çağlar’ın açıklamaları şöyle:

“Ben merkez sağda siyaset yapmış bu ülkeye hizmet etmiş bir kişiyim. Olay TV yayın ekibinin yaptığı yayınlar beni rahatsız etti. Tarafsız yayın yaparken HDP yayınlarına ağırlık verilmesi üzerine bu konuyu beraber iş birliği yaptığım ortağıma ilettim. Bunun üzerine "yeni bazı arkadaşları kanala ilave edip denge kuralım" dediğimde ortağım bunu kabul etmedi. Ben de bu şartlarda devam edemeyeceğim, kanaldan ayrılmak durumunda kalacağımı söyledim. Bu iş bana ders oldu.

Kanalın lisansı elimde uygun bir zamanda yeni bir ekiple tekrar başlayabilirim. NTV'yi kuran benim.

Bursa'da Olay Gazetesi'ni kuran ve 35 yıldır kesintisiz yayın yapan benim. Ben de Olay TV'nin kapanmış olmasından dolayı çok üzgünüm. Yollarımızı ayırdığımız tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."