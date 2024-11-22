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Yayıncı Nazar Büyüm hayatını kaybetti

Yayıncı Nazar Büyüm hayatını kaybetti
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Bir süredir tedavi gören yazar ve yayıncı Nazar Büyüm, uzun süredir tedavi gördüğü hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

Adam Yayınları, Anadolu Yayıncılık ve AnaBritannica gibi önemli yayın evlerinin kurucusu olan Büyüm, aynı zamanda Agos gazetesinde kaleme aldığı yazılarla da tanınıyordu. Büyüm, "Dönüp Baktığımda" adlı kitabında, Türkiye'deki kültür, sanat ve edebiyat dünyasına dair önemli gözlemlerini paylaşmıştı.

NAZAR BÜYÜM KİMDİR?

Nazar Büyüm 1944’te doğdu. İ.Ü.’nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okudu. 1975’te iki arkadaşıyla kurduğu Ajans Ada’dan 1981’de ayrılarak Adam Yayınları’nı, Merkez Ajans’ı ve Anadolu Yayıncılık’ı kurdu. Adam Yayınları’nda edebiyat-sanat kitapları ve dergiler, Anadolu Yayıncılık’ta Yurt Ansiklopedisi, Türk ve Dünya Ansiklopedisi gibi kaynak kitaplar yayımladı.

1985’te Osman Kavala ve Selahattin Beyazıt’la birlikte kurduğu Ana Yayıncılık, Britannica Ansiklopedisi’nin Türkçe versiyonu AnaBritannica’yı, Britannica Compton’s’u ve Temel Britannica’yı yayımladı. Büyüm’ün çevirileri, derlemeleri, şiir kitapları bulunuyor.

Agos gazetesi yazarlarından Büyüm gazetedeki yazılarını "Dönüp Baktığımda" başlıklı kitapta toplamıştı. Yazılar bir yandan kendisinin 1960’ların başlarından itibaren merkez noktalarında yer aldığı kültür, sanat, edebiyat ve yayıncılık dünyasından eşi bulunmaz tanıklıklar, portreler, galeriler sunuyor, bir yandan da Kayseri-Develi’de başlayan, İstanbul’da süren bu hayatın bir Ermeni gencinde, bir Ermeni ailesinde bıraktığı izleri renkli satırlarla canlandırıyor.

 

Etiketler Yayıncı Nazar Büyüm Nazar Büyüm
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