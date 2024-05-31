Yayınevi Gazze açıklaması olay olan Azra Kohen'in kitaplarını sildi

Yazar Azra Kohen'in sosyal medya hesabından İsrail'in Filistin saldırıları ile ilgili yaptığı ve tepki çeken yorumunun ardından Everest Yayınları, yazar listesinden çıkardı.

Azra Kohen, İsrail'in Filistin saldırılarına yönelik, "Çocukları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyuyorlar. Yavrusunu koruyamayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" yorumu büyük tepki almıştı.

Azra Kohen'in kitaplarının yayıncısı Everest Yayınları, Kohen'i yazar listesinden çıkararak, kitaplarını internet sitesinden kaldırdı.

Everest'ten Kohen açıklaması

Yayın evi, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı: "Filistin halkına uygulanan soykırımı lanetliyoruz. En zalim silahlarla, başta çocuklara ve kadınlara olmak üzere, tüm Filistin halkına uygulanan bu durum insanlık suçudur. Bütün yazarlarımızın da, en ufak bir ama, fakat olmaksızın bizimle aynı görüşte olduğuna inanıyoruz. Bu konuda, bu büyük insanlık suçunu meşrulaştıran ya da öven hiç kimsenin yayın grubumuz bünyesinde yer alamayacağını kamuoyunun bilmesini isteriz" ifadelerini kullandı.

Everest Yayınları, açıklamasında Azra Kohen’in ismine yer vermemesi dikkat çekti.